TA: Wall Street in de wacht

Wall Street doet een stapje terug, nu oplopende coronabesmettingen een economisch herstel kan frustreren.

De afgelopen tijd is Wall Street goed op stoom gekomen. Beleggers verheugden zich erop dat de Amerikaanse economie steeds verder open gaat. De Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq noteerde afgelopen week zelfs een nieuw koersrecord.

Coronavrees

Maar na de forse run is een tijdelijke adempauze of koersreactie niet uitgesloten. Ik heb er er in een eerdere column al op gewezen dat de all-time-highs op Wall Street hun schaduw vooruit werpen.

Op dit moment zijn beleggers bevreesd dat de oplopende coronabesmettingen in sommige Amerikaanse staten een economisch herstel zou kunnen frustreren.

In enkele staten in de VS worden sommige versoepelingen in het openbaren leven al weer teruggedraaid. Op Wall Street doen aandelen dan ook een stapje terug, hoewel de technische schade op dit moment beperkt is.

Dow Jones neemt adempauze

Op Wall Street valt de De Dow Jones terug binnen de grenzen van de stijgende trend. Maar zolang het patroon met hogere bodems intact is, oogt het technische beeld redelijk positief.

Er ligt veel steun rond de voorgaande top op 24.825 punten (van 30 april). Weerstand ligt rond het all-time-high van 12 februari op 29.564,70 punten.









Nasdaq 100 laat wat stabilisatie zien

Onlangs zakte de koers van de Nasdaq 100-index, de kleinere Amerikaanse technologiebeurs, terug onder het topje van begin juni.

Technisch verliest deze index hierdoor iets aan kracht. Maar zolang de uptrend intact is, blijven we opwaarts kijken.

We verwachten steun op 9.489,58 punten (de bodem van 15 juni). De technische schade is vooralsnog zeer beperkt.