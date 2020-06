Slot: Niet omlaag te krijgen

"De markt lijkt simpelweg niet meer te kunnen dalen." Je kan ook het omgekeerde zeggen, de markt lijkt niet meer verder te kunnen stijgen. Het zit gevangen in een bandbreedte, aan de onderkant gesteund door centrale banken die de markt manipuleren via hun stromannen van de commerciele banken, en aan de bovenkant begrensd door de waarderingen, die bij deze teruglopende winsten en daardoor automatisch stijgende PE ratios gewoon niet meer hoger kunnen; uiteindelijk houdt het op namelijk en dat moment lijkt nu wel aangebroken. Het eindoordeel bij deze koersen is dan dat we zitten opgescheept met een aandelenmarkt die over het geheel gezien hooguit 1% dividendrendement maakt, en hier en daar wat startups en jonge bedrijven die eventueel de "hoop en verwachting" op mooie toekomstige winsten vertegenwoordigen. Ik zelf vind 1% beloning niet veel als je dan ook nog een enorm downside koersrisico loopt in een recessie van onbekende duur en ernst. En dat hebben we dus allemaal te danken aan het communistische beleid gevoerd door de tandem van overheid en centrale banken.