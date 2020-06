BeursVandaag: Wat een beurs

"Meer dan 37.000 nieuwe coronagevallen in de VS - een record - maar daar zijn we niet meer bezorgd over (?), "



Kijk ook naar het aantal sterfgevallen, dat daalt nog steeds en vrij fors ook. Vorige week > 1000, nu 700-800 en gisteren maar 568.



Het aantal gevallen neemt simpel toe door meer testen (het enige waar Trump gelijk aan heeft), maar daarnaast ook uitbraken. In de meeste staten is covid op de terugtocht.

De VS moeten die uitbraken bestrijden door lokale maatregelen. Zie Duitsland waar Gütrsloh al weer onder controle is. Of ze dat kunnen/willen in de VS, dat is wel de vraag ja.



GW