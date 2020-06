BeursVandaag: Wat een beurs

Nu live bij RTL-Z en NOS?

De primeur was gisteravond van Reuters. Nederland en KLM zijn er uit over de steun: €1 miljard aan directe leningen en €2,4 miljard aan bankleningen met staatsgarantie:

The agreement will see the Netherlands issue direct loans and guarantees to KLM and appoint a trustee to its board, two people with knowledge of the matter said.

ANP maakt er van:

n ruil voor deze financiële reddingsboei zal KLM flink moeten snijden in de kosten, zodat het bedrijf in de toekomst weer op eigen benen kan staan. KLM zal verder moeten afzien van bonussen en winstuitkeringen, en de lat moet omhoog wat betreft verduurzaming en hinderbeperking.

Netherlands agrees to contribute 3.4 billion euros to Air France-KLM bailout https://t.co/AqaktXsOp4 pic.twitter.com/Ff8bTZqWj2 — Reuters (@Reuters) June 26, 2020

Ziezo, nu hebt u alles. Allerlei beperkingen en dan ook nog klimaatdoelstellingen, vraag mij niet hoe de carrier concurrerend kan blijven, laat staan een cash cow kan worden. Dan heb ik het er nog niet over dat u al voor een paar tientjes door heel Europa vliegt. U merkt het, u vindt mij vandaag zeker niet in de Air France -KLM hoek op de vloer.

Uit de #KLM persco, mij valt derde puntje op pic.twitter.com/1lzptRqwMx — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) June 26, 2020

Meer dan 37.000 nieuwe coronagevallen in de VS - een record - maar daar zijn we niet meer bezorgd over (?), iets wat de networks toch de hele week meldden. Enfin, het ziet er fraai uit voorbeurs, maar u weet hoe het zomaar kan draaien op een dag. Er is geen touw aan vast te knopen, maar de (korte) trend is wel opwaarts.

Opvallend, nabeurs Wall Street kwam de Fed met een bankenstresstest en beperkt dividend voor dit jaar. Met name Goldman Sachs en Morgan Stanley krijgen hier last van:

Shares of banks including JPMorgan Chase & Co (JPM.N), Bank of America Corp (BAC.N), Citigroup Inc (C.N), Wells Fargo & Co (WFC.N) and Goldman Sachs Group Inc (GS.N) tumbled in after-hours trading on the news, having risen earlier in the day.

Federal Reserve caps bank dividend payments after pandemic analysis https://t.co/bvQrg6qVn4 pic.twitter.com/tphTF9tZBN — Reuters Business (@ReutersBiz) June 26, 2020

Kijk maar, niks meer aan doen, hé? Mooie winsten of bescheiden schade, dat is het wel voorbeurs. De rentes openen vlak.

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren en Nike deed -3,9% op een... verlies. Nooit eerder gezien, volgens mij.

07:29 Nieuwe proefopzet voor alzheimerstudie Vivoryon

25 jun Nike verkoopt fors minder door coronapandemie

25 jun Wall Street legt coronazorgen naast zich neer

25 jun Hoekstra licht steunpakket KLM vrijdagochtend toe

25 jun Apple sluit nog eens veertien winkels in VS

25 jun Farmaceut Novartis schikt voor 347 miljoen in VS wegens omkoping

25 jun Nipte plussen op Wall Street

25 jun Aandeelhouders akkoord met reddingsplan Lufthansa

25 jun Amsterdamse beurs toont enig herstel

Analistenadvies luidt:

Akzo Nobel: naar €95 van €85 - Credit Suisse

NN: naar €35,40 van €34,80 - Morgan Stanley

De AFM meldt deze shorts:

De agenda stelt niet veel voor, maar HAL is mooi meegenomen:

00:00 Philips AvA

00:00 Prosus jaarcijfers gebroken boekjaar

09:00 Hal notering €2,90 ex-dividend

14:30 VS persoonlijke uitgaven mei +3,0% MoM

14:30 VS consumentenvertrouwen Michigan jun 78,9

Niet één die nu al ja zegt:

Driekwart AEX-bedrijven maakt geen gebruik van noodpakket 2.0: https://t.co/0ROdtUz5gb pic.twitter.com/Hjw94wrzR6 — FD Nieuws (@FD_Nieuws) June 25, 2020

Kijk nou:

Het Duitse #Vonovia zet voet aan (Neder)land: neemt 2,6% in het grote residentiële vastgoedfonds #Vesteda (27.000 woningen in de Randstad). NL wordt 1 v/d 4 niet-Duitse thuismarkten voor Vonovia, dat uit is op schaalvergroting, efficiëntie én het kopëren v/d Duitse groeiverhaal pic.twitter.com/3Jkx90fTBu — Tom Simonts (@TSimonts) June 26, 2020

Inderdaad:

Nike posts surprise loss as COVID-19 hits wholesale business https://t.co/YwTO4nrQtM pic.twitter.com/JOKHvfQy5o — Reuters Business (@ReutersBiz) June 26, 2020

Oh jee, dat wordt dokken?

Satellites reveal major new gas industry methane leaks https://t.co/bhftB9J3wY pic.twitter.com/PDH48gF36g — Reuters Business (@ReutersBiz) June 26, 2020

Zucht:

The U.S. economic recovery is showing incipient signs of weakening in some states where coronavirus cases are mounting https://t.co/9Qdw7OTQO8 — Bloomberg Markets (@markets) June 25, 2020

Dit dus:

The Covid-19 pandemic is tearing through the U.S. heartland, setting records for hospitalizations and forcing businesses to rethink their plans to reopen as new modeling predicts the virus will kill 180,000 Americans by October https://t.co/tJt3UrWJP6 — Bloomberg Markets (@markets) June 25, 2020

Steun op nul:

Wirecard AG filed for insolvency, the culmination of a stunning accounting scandal that led to the arrest of its CEO and left the German payment-processing firm unable to find over $2 billion missing from its balance sheet https://t.co/3Loz2yriVC — Bloomberg Markets (@markets) June 25, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.