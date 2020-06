TA: Shell nog niet uit gevarenzone

Royal Dutch Shell is technisch nog in de gevarenzone, zelfs nu de focus op schonere energie komt te liggen.

Veel beleggers beschouwen Royal Dutch Shell als hoeksteen van hun defensieve portefeuille. Zeker nadat de beurswaarde in het afgelopen jaar nagenoeg is gehalveerd, lijkt de grand old lady van de beurs weer spotgoedkoop.



Ondanks de eerste dividendverlaging van het aandeel sinds de Tweede Wereldoorlog blijft er toch nog een dividendrendement van 4% over. Daar kan geen spaarrekening tegenop. Ooit werd RDS een weduwen- en wezenfonds genoemd, een saaie belegging, maar wel met een fraai jaarlijks dividend.

Versnelde beweging naar duurzame energie

Overigens heeft de energiereus bekendgemaakt dat de volledige organisatie van de onderneming op zijn kop wordt gezet, met een versnelde beweging richting schone, duurzame energie. RDS geeft aan dat de focus de komende jaren komt te liggen op energievormen met een lage CO2-uitstoot.



Maar hoe ligt RDS er technisch bij, nu het bedrijf meegaat in de vaart der volkeren? Zijn alle 'schone' voornemens genoeg om het aandeel uit de zwakke trend te doen breken?

In een vorige column heb ik aangegeven dat RDS nog een lange weg te gaan heeft. Technisch blijven de oude bodems van 2016 en 2019 rond 18,57 als een stalen balk, dus weerstand, boven de markt hangen.

Deze keer bekijk ik het lange termijn technische plaatje van RDS, maar ik begin met de AEX.

De AEX-index stuit op aanbod

De opmars van de AEX-index is gestrand op de top van begin juni. Hierdoor is hier nu sprake van een tussenliggende horde rond 573,46 punten.

Om het positieve plaatje intact te laten, is het van belang dat steun van 528,68 (de bodem van 6 maart) intact blijft.







RDS lange termijn analyse

Royal Dutch Shell keert terug naar de voormalige bodems uit 2016 en 2019. Deze oude steun fungeert als nieuwe weerstand.

Deze zware horde valt samen met de top van begin april rond €18,57. Zolang de koers hieronder blijft, oogt het technische beeld negatief.

Het mogelijke ritje richting €18,57 is alleen voor de dobbelaar interessant. Er ligt steun op €10,07 (de bodem van 6 maart 1996). Lees verder onder de grafiek voor alternatieven voor RDS.







Alternatieve beleggingen in schone energie

Technisch is RDS niet geschikt voor de beleggingsportefeuille voor de lange termijn. In de energiesector kijken wij vooral naar sterke fondsen met krachtige lange-termijntrends. Die bevinden zich thans vooral in de schone energiesector.

Denk bijvoorbeeld aan Ballard Power Systems, dat zich richt op de ontwikkeling van waterstofcellen. Tostrams heeft Ballard in de defensieve lange termijn beleggingsportefeuille opgenomen. Maar met nieuwe posities wachten we op een doorbraak van het all-time high.

