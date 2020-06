Paniek in hypotheekland

Toen ik mijn hypo oversloot, zat ik me er ook steeds aan te ergeren dat het zo lang duurde voordat de bank weer eens reageerde. Ik werk zelf in de IT en wij doen realtime transactieverwerking, via SOAP. Is ook alweer niet cutting edge meer, tegenwoordig wil je REST. Dat duurt een paar milliseconden per transactie, dus ik zat me iedere keer weer te verbijten dat het steeds weer dagen duurde voor ik iets van de bank hoorde. Tot mijn adviseur er gek van werd dat ik steeds belde waarom de bank nog steeds niet had gereageerd en me uitlegde dat die banken nog steeds werken met transactietapes die in de nacht verwerkt worden. En in het weekend natuurlijk niet, want dan is er niemand om die tape in de mainframe te steken. Jaren '70 automatisering.