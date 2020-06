Tracker Tips: Zit er waarde in Value?

De factor value kent al een decennium lang een underperformance ten opzichte van de mainstream-indices. Value is volgens insiders nu uitzonderlijk goedkoop. Is het nu eindelijk tijd voor de kentering?

Zogeheten value-ETF’s waren vorige week een van de relatief grootste beleggingen in alle ETF’s die in Europa worden genoteerd. In totaal bedroeg de netto-instroom in waarde-ETF's $ 532 miljoen.

Value factor

Een value-strategie maakt gebruik van waarderingsratio's om aandelen te selecteren die aantrekkelijk geprijsd zijn in verhouding tot hun fundamentals.

De prijs-boekverhouding en prijs-winstverhouding worden hierbij beide vaak gebruikt. Aandelen met lage prijzen in verhouding tot hun fundamentals zullen naar verwachting in de toekomst stijgen om de werkelijke waarde van het bedrijf correct weer te geven.

De onzekerheid hierbij is echter dat een verhoogd risico op faillissement de reden kan zijn voor een lage waardering. Een bedrijf met een verouderd bedrijfsmodel loopt bijvoorbeeld een groter risico om insolvent te worden.

De aandelenkoers zal dit weerspiegelen door een lagere waardering te hebben ten opzichte van de boekwaarde.

Historie

Uit bovenstaande grafiek valt af te lezen dat de MSCI Europe Value-index het de afgelopen 2 jaar ruim 14% slechter heeft gedaan dan de MSCI Europe Index.

Ook tijdens de coronavirus-onrust die schokgolven door markten veroorzaakte, bleef de factor value achter bij zowel de neergang in maart als het herstel een maand later.

Is dit te wijten aan de valkuilen van zogeheten oude economie-aandelen die al geruime tijd slechter presteren dan technologie-aandelen of ligt het aan de manier waarop waardebeleggen wordt toegepast?

Waardebeleggen

Een aannemelijke manier van waardebeleggen is het maken van aanpassingen in de aandelenselectie die rekening houden met een hoger risiconiveau.

Dit betekent dat aandelen moeten worden geselecteerd die inderdaad ondergewaardeerd zijn, in tegenstelling tot bedrijven waarvan de lage waardering slechts een weerspiegeling is van hun hogere risiconiveau.

ZPRW

Een goede tracker om hierop in te spelen is de SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ZPRW) met isincode IE00BSPLC306.

Er zijn met betrekking tot dezelfde onderliggende benchmark een aantal keuzemogelijkheden, maar qua performance zijn er grote verschillen. Dit ligt hoofdzakelijk aan de gebruikte methodologie van de fondsaanbieder ten aanzien van de wegingen van en/of indexsamenstelling van de mand.

ZPRW doet het op jaarbasis maar liefst 6,5% beter dan de concurrentie, zoals uit de volgende chart blijkt: