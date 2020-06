Slotcall: Het drama Wirecard

De AEX (+0,6%) heeft het openingsverlies aardig goed gemaakt, Vanochtend leek het nog een lelijke beursdag te worden, maar zonder duidelijk aanwijsbare reden herstelde de boel alweer.

Het positieve sentiment wordt helaas niet veroorzaakt door goede jobless claims. Afgelopen week vroegen 1,48 miljoen Amerikanen voor het eerst een werkloosheidsuitkering en dat was net iets meer dan verwacht.

Wat vooral opvalt is het hoge aantal aanvragen. Normaal gesproken zijn het amper 200.000 mensen die de laan uit worden gestuurd, maar sinds begin april zijn de getallen zo'n 6 tot 20 keer zo hoog. Het is dat er allerlei steunpakketten zijn van de overheid, want anders was de economische schade nog veel groter geweest.

Maar goed, het Witte Huis kan niet oneindig stimuleren. Hoewel, dat kan natuurlijk wel, maar dan krijgen we Zimbabwaanse toestanden met 2% inflatie per dag, in plaats van 2% per jaar.

IMF aan de late kant

Het Internationaal Monetair Fonds kon het vandaag niet laten om nog met een waarschuwing langs te komen. Zo werd de markt erop geattendeerd dat er een reële kans is dat de faillissementsgolf de komende maanden heviger wordt.

Daarnaast vreest het IMF dat de buffers van banken op de proef worden gesteld. Tsjonge, dat zijn toch geen voorspellingen waar u postdoctorale titels voor nodig heeft. Het past een beetje bij het IMF als institutie.

Voordat er voorspellingen naar de markt worden gecommuniceerd, moeten alle cijfertjes eerst door een grote bureaucratische molen worden gehaald. Dan is het groene licht eindelijk daar en dan hebben 100 andere instellingen deze waarschuwingen al afgegeven.

Het drama Wirecard

Het is deze week een genot om het twittergeweld omtrent het aandeel Wirecard (-70,6%) te volgen. Vandaag ging de soap verder, want het bedrijf diende een faillissementsaanvraag in. Een oplettende twitteraar wees iedereen er fijntjes op dat de opgestapte CEO Marcus Braun een maand geleden nog beweerde dat het bedrijf een ebitda van €1 miljard zou behalen dit jaar.

Het kan verkeren. Dit wordt met afstand het grootste schandaal in de Duitse beursgeschiedenis, want voor het eerst gaat een bedrijf binnen de DAX failliet. De markt lijkt hier ook vanuit te gaan, want het aandeel is binnen zes handelsdagen gezakt van €104 naar amper €3,65.

A month ago #Wirecard was going to be a company with a Billion Euro EBITDA. A month later it is a bankrupt company. THIS IS THE MOST EPIC PROFIT WARNING I HAVE SEEN IN MY LIFE! https://t.co/GKn0l5ybKp — ???? Krasnaya (@R_Krasnaya) June 25, 2020

Toch zou ik het aandeel absoluut niet short durven te gaan, want met die gekke Robinhoodtraders kan het aandeel ook zo weer verdriedubbelen. Er hoeft maar een gek te zijn die het aandeel aanbeveelt en de massa duikt er weer op af.

Dat is trouwens ook geen advies om long te gaan, want elke belegger die zichzelf enigszins serieus neemt, heeft niets te zoeken bij dit aandeel.

When #wirecard goes as close to zero as possible, load the bag. Don't sleep on this incredible bankrupt company because Robinhood traders will pump it.



Bankruptcies are buy signals in this new world of economics. https://t.co/zeQ1Astb7J — Tyler (@TylerDurden) June 25, 2020

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier gaan net als gisteren in een brede lijn omlaag. De Nederlandse rente zakt drie basispunten naar -0,31%. De Italiaanse yield stijgt juist 4 basispunten, dus het is risk-off in de rentemarkt.