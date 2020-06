Is ie weer eens, Baltic Dry Index on fire!

Om met de deur in huis te vallen: u kunt niet in deze index handelen of beleggen. Er zijn geen producten op. Het is ook geen asset, maar een tarief. Er wordt één keer per dag een prijs gemaakt; dat is letterlijk handjeklap tussen een paar grote rederijen. Ja, de Baltic Dry Index, ruwe vrachtprijzen over zee, is... on fire!

Betekent dit dat de wereldhandel en volumes razendsnel oplopen, waardoor die vrachtprijzen snel hoger worden? Dat kan, maar - het is een veelvoorkomend en kostbaar misverstand - behalve aangeboden vracht zelf, is er nog een factor die de Baltic Dry Index stuurt: aanbod van scheepsruimte.



Er had nog nooit iemand van gehoord, maar in 2008 werd de Baltic Dry Index wereldberoemd. Die streep naar beneden der streep naar benedens in de grafiek hieronder zette vlak voor de ondergang van Lehman Brothers in. U weet hoe het werkt op de beurs: we dachten met z'n allen nu toch echt dé leading indicator van de economie te hebben.

Mis. Zie het lijntje daarna. Alsof het een biotech ná de hype is. Het ding doet maar wat, lijkt het. Dat is niet zo, maar door die torenhoge prijzen in het eerste decennium van deze eeuw, is er een golf aan scheepsbouw ingezet. Die dreef na 2010 de havens uit, zorgde voor enorme overcapaciteit en drukte daarmee de prijzen en de index.

Kortom, leuk die koersexplosie van de Baltic Dry, maar neem het ter kennisgeving aan. Als u wilt weten hoe het met de economie is, volgt u de inkoopmanagersindices en andere vroege indicatoren als de Fed- en Duitse Ifo- en ZEW-indices.