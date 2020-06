AEX, Signify en wat nog meer eigenlijk?

(AJK) Doet Signify een overname? In ieder geval heeft het wat headlines. Veel impact is er niet.

Verder is het rustig op het Damrak. Ja, de boel staat lager, maar uitschieters zijn er niet. Waarom? Omdat het zo is. Meer zinnigs valt er niet over te zeggen.

European stocks drop for a second day on worries about rising coronavirus cases in countries including the U.S. and Australia https://t.co/LvueRWWEeL pic.twitter.com/PoBdIxUUU7