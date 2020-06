BeursVandaag: Spannend, hè?

Toen ik vanochtend vroeg aan deze rubriek begon, waren de futures nog rood. Nu kleuren ze voorzichtig groen.

Het heet dat de markten gisteravond en ook nu hiermee in hun maag zitten: het IMF verlaagde gisteren extra de verwachtingen voor 2020. En hoe. Wel sneller herstel daarna, meent het fonds. Voor wat het waard is? U ziet het aan alle economische macrocijfers die vrijwel dagelijks de consensus door de benen spelen.

Economen hebben gewoon ook geen idee waarmee we momenteel bezig zijn. Toch? Dit zijn overigens geen misselijke bijstellingen... Enfin, verder blijft de wereld maar worstelen met het coronavirus, de VS voorop. A second wave derails recovery hopes, menen de networks.

Growth in #AdvancedEconomies is projected at –8.0% in 2020, 1.9 percentage points lower than in the April 2020 WEO. In 2021, growth is projected to strengthen to 4.8%, leaving 2021 GDP for the group about 4% below its 2019 level. More in #WEO https://t.co/WpXSzg9YxA pic.twitter.com/4HpQVBhZfb — IMF (@IMFNews) June 24, 2020

Er is toch geen bedrijfsnieuws voorbeurs en dan kan ik verder kijken dan mijn neus lang is. Dit is wat mij vooral interesseert. Earnings, mijn idee, ik probeer me altijd zo min mogelijk van de rest (lees: ruis) aan te trekken. CEO David Solomon van The Firm kan de winsten ook niet met de koersen rijmen.

Goldman's CEO says the stock rally doesn’t jibe with the outlook for earnings https://t.co/uX9sfBJPny — Bloomberg (@business) June 24, 2020

Hier ziet u de S&P 500 met onderliggende cijfers: omzet- en winstherstel komen nog niet echt van de grond. Ik zou bijna die luie groene en blauwe lijntjes omhoog willen schoppen. Niet dat Mr. Market zich ooit aan iemand iets gelegen laat liggen, maar ik zie zelf ook meer down- dan upside in deze markt.

En dan zijn er ook nog eens al die bullmarket-excessen als Robinhood, Hertz, Nikola, Wirecard en noem maar op. Kortom, ik vind het een loeispannende, maar ook machtig mooie beurs.



Zoals gezegd, de Europese futures krullen net naar groen, maar de Amerikaanse moeten nog even. Dollartje is steady, de volatiliteit is hoog, olie daalt toch weer na een ware beuk gisteren, goud kruipt omhoog en China is dicht, geloof ik. De Amerikaanse en Duitse rentes zakken allebei één basispunt.

Ja, dat was een flinke afstraffing gisteren op Wall Street (en in Europa). De naarste koersen in welgeteld twee weken zelfs.

Adyen: naar €1260 van €740 (hold) - Berenberg

En dan nog even dit

Bij ons zijn grofweg de financials, vastgoed, cyclische en commoditywaarden ook weer de klos:

More signs that #Covid19 is impacting market sentiment. #Airlines, #Resorts and #Cruiselines are down almost 30%(!) from their peak earlier this month. pic.twitter.com/V8OL1LEkEJ — jeroen blokland (@jsblokland) June 24, 2020

Verrassend? Huawei heeft concurrentie.

Huawei loses out to Nokia, Ericsson in building Singapore's main 5G networks https://t.co/X5XRwjBTgr — CNBC (@CNBC) June 25, 2020

In de VS echter:

Trump administration says Huawei, other Chinese companies backed by military: report https://t.co/pcWx15iCQv — MarketWatch (@MarketWatch) June 25, 2020

Morgan Stanley vindt Tesla veel te duur en waarschuwt voor een sell-off:

Tesla plans battery research and manufacturing facility in Fremont, California, to be operated around the clock, under a project dubbed Roadrunner': document https://t.co/vBK22Ohh3J $TSLA pic.twitter.com/WCctTWIHKF — Reuters Business (@ReutersBiz) June 25, 2020

20%...

Australian airline Qantas Airways is axing at least 20% of its workforce and intends to raise up to $1.3 billion of equity under a sweeping cost-saving plan. Read more here: https://t.co/ciTwIVQNMl pic.twitter.com/RQqY6T731S — Reuters Business (@ReutersBiz) June 25, 2020

Ah!

Lufthansa shareholder Thiele to endorse bailout - FAZ https://t.co/06f6yeNmlr pic.twitter.com/KRXMqYEp7w — Reuters Business (@ReutersBiz) June 25, 2020

Met Wirecard houden we ons nog wel even bezig, denk ik:

WATCH: Wirecard’s is being investigated by the Philippines and the German payments firm’s former chief operating officer Jan Marsalek may be in the country https://t.co/Lnz6gze9En pic.twitter.com/bdQDBUFR5e — Reuters Business (@ReutersBiz) June 25, 2020

Nog een Duitser met een akkefietje, dat eindelijk over is? Het fonds ligt mooi, eens zien.

Bayer will spend up to $10.9 bln to settle U.S. claims its weedkiller causes cancer. Shareholders will bear the toxic legacy of its ill-judged $66 bln Monsanto takeover, writes @edwardcropley. https://t.co/puerZidKjD pic.twitter.com/alNx7eBFHP — ReutersBreakingviews (@Breakingviews) June 24, 2020

Dit is de kiloknallerquote van de dag?

“People are increasingly aware plant-based products are going to completely replace the animal-based products in the food world within the next 15 years. That’s our mission. That transformation is inevitable," the CEO of Impossible Foods said. https://t.co/zKlBL4BRVr — MarketWatch (@MarketWatch) June 25, 2020

Jammer dat Kip niet beursgenoteerd is (wie doet een suggestie voor een ticker?). Dat maakt die dingen nu toch ook?

Recreational-vehicle maker Winnebago’s stock price has more than tripled from March lows as social distancing pushes stir-crazy Americans outdoors. But investors might want to put on the brakes, writes @Three_Guineas. https://t.co/VZT5yPQ8OS pic.twitter.com/pTK0MJqSRh — ReutersBreakingviews (@Breakingviews) June 24, 2020

Nee, wie wel?

Countries are 'unlikely' to impose full lockdowns again if there's a second wave, analysts say https://t.co/zZHPMbEq2V — CNBC (@CNBC) June 25, 2020

Wat is ie leuk, tot slot de uitsmijter nog!

