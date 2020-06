TA: Werelds plaatje

niet in beursen direct....maak compleet .het opkopen van schuldpapier van multinationals en overheden en banken.....je bent een bedrijf geeft obligaties uit ..en EcbFed koopt die /haalt deze gewoon bij je weg...dit in tegenstelling tot PietParticulier die elke geleende euro moet terugbetalen aan de bank of bedrijf of belastingsdienst.....



Elke multinational en veel bedrijven heeben vrijstelling van belasting betalen daar nog eens bovenop..Google betaalt 0,02% aan belastingen..microsoft amazon zalando ...facebook ..twitter ..betalen in geen land belasting...in geen land...



De gevolgen gaan veel dieper als je denkt...het deel welke deze nu niet meer hoeven af te dragen ..voor wegen infra gezondheidszorg ambtenaren scholen ouderen ..betaal je EXTRA on top...boven je eigen normale 100%...ik betaal 167% ...



Daarom gaat er geen enkel bedrijf failliet .zelfs bij meer als 2 coronauitbraken....hun schuld wordt weggenomen en ze betalen geen belastingen on top...besef jij betaalt alles ...dit systeem eu komt en is opgericht in NY is puur amerika.... ken je president...en nederland als kolonie ..ga eens naar brussel en informeer hoe jij belasting vrij kan gaan ondernemen....daar ligt het geld..... geen belasting betalen ontduiken vermijden is de toekomst..dit amerikaanse eu systeem is real maffia ...vanuit menselijk oogpunt.....je wordt dus dom gehouden door niet te weten van wie en hoe die eu is en werkt...dom heel dom dat is niet voor niets...dat maakt schatrijk enerzijds en Piet Part. blijft arm anderzijds





Jij betaalt alles ....het invoeren van hun amerikaanse eu.. het instandhouden en verzorgen van die t uitvoeren .....goolge houdt zo ,minstens 80 miljard per jaar 'over ' veel daarvan gaat naar de beurs...daarom stijgt deze en blijft stijgen.....