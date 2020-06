TA: Werelds plaatje

De aandelenmarkten hebben gisteren een stap terug moeten doen, waardoor de winst van eerder deze week weer is geneutraliseerd. De stijgende trends zijn even tot stilstand gekomen en het is wachten op nieuwe impulsen. Toch is de schade vooralsnog beperkt en mag er nog altijd opwaarts worden gekeken.

De MSCI World Index, die het gemiddelde koersverloop van de wereldijwde aandelenbeurzen weergeeft, heeft de afgelopen maanden sterk herstel laten zien. Ook met een kleine terugval zou het mooie technische plaatje geen deuk oplopen.

Hieronder bespreek ik het langetermijnbeeld van de MSCI World Index. Eerst nog even kort een blik op de Nederlandse beurs.

AEX-index neemt gas terug

De aandelenbeurs in Amsterdam leek dinsdag opwaarts uit te breken boven de voorgaande koerstop van eerder deze maand. De uitbraak was echter van korte duur nu de koers weer is teruggezakt onder het uitbraakniveau.

Zolang de koers boven de laatste koersbodem rond 529 noteert, blijft het patroon van hogere toppen en bodems intact. De stijgende trend kan dan na een korte adempauze worden voortgezet met als einddoel de top van februari rond 632 punten.

MSCI World Index is sterk hersteld

De MSCI World index is opgemaakt uit meer dan 1600 aandelen uit 23 verschillende landen. De index geeft hierdoor een goed beeld van het gemiddelde koersverloop van de aandelenbeurzen wereldwijd.

De index is na de forse correctie van eerder dit jaar sterk hersteld. Met de vorming van een zogenaamde V-bodem heeft de index inmiddels een groot deel van het verlies goedgemaakt.

De huidige adempauze vindt plaats boven het 200-daags gemiddelde. De kans is hierdoor groot dat er een nieuw hogere koersbodem zal worden gevormd. Vanaf deze nieuwe bodem kan een aanval worden ingezet op de oude top, tevens het all-time high, van eerder dit jaar rond 2.435 dollar.