Slot: Winstnemen

De AEX (-2,9%) levert de winst van gisteren alweer dubbel en dwars in. Het stijgende aantal coronabesmettingen in combinatie met de vrees voor nieuwe importtarieven op Europese goederen geven beleggers een excuus om wat geld van tafel te halen.

Vanochtend publiceerde Bloomberg een artikel over mogelijke handelstarieven van $3,1 miljard op Europese goederen zoals olijven, bier en vrachtwagens. Daarnaast zouden de tarieven op vliegtuigen, kaas en yoghurt worden verhoogd.

Dit zijn berichten die we in tijden van crisis natuurlijk niet kunnen gebruiken. Dit is waarschijnlijk de belangrijkste reden waarom de markten vandaag zo hard naar beneden gaan. Natuurlijk zijn de stijgende coronabesmettingen in de VS ook zorgelijk, alleen lijkt het geen trigger om de markt lager te zetten.

Deze trend zien we namelijk al langer en het lijkt er vooralsnog niet op dat de Amerikaanse overheid op korte- tot middellange termijn drastische maatregelen neemt. Zeker zo vlak voor de verkiezingen is Trump daar niet bij gebaat.

Magere IFO-index

Het cijfer van de dag is de IFO-index. Deze macro is zeer populair bij analisten omdat het een betrouwbare voorspeller is van de Duitse economie. De IFO-index geeft dus een aardig weergave van de economische ontwikkelingen in Duitsland voor de komende paar maanden.

Er rolde een stand van 86,2 uit de bus, maar dat is geen cijfer om trots op te zijn. Ok, het resultaat is beter dan verwacht, maar kijkend naar de goede inkoopmanagersindices van gisteren had ik op meer gerekend.

Arend Jan, merkt op dat er van een grote V absoluut geen sprake is.

Cramer zegt winstnemen

De fameuze CNBC presentator Jim Cramer raad mensen aan om winst te nemen. Hij vindt dat de markten te hard zijn opgelopen en dat de risico's toenemen. Cramer vreest een verkiezingsoverwinning van de Democratische Presidentskandidaat Joe Biden, omdat hij pleit voor het verhogen van de belastingen voor de bedrijven. Dit is iets wat Cramer precies niet wil.

Belastingen zorgen immers voor lagere winsten en aangezien de markt niet bepaald goedkoop is, zou dit moeten leiden tot een daling van aandelen. Daarnaast houdt hij rekening met een tweede coronagolf. Dit in combinatie met de hoge waarderingen vormt voor hem aanleiding om met een verkoopadvies voor de markt te komen.

Op zich is zijn gedachte niet zo vreemd, alleen heeft een verkoopadvies ook een keerzijde. Er komt immers een moment dat we weer moeten instappen. Beurzen stijgen gemiddeld over een lange periode dus hoe langer beleggers aan de zijlijn blijven staan hoe meer rendement zij mislopen.

Daarom vind ik dat mensen die roepen om aandelen per direct te verkopen ook moeten vertellen wanneer u de stukken weer terug kan kopen. Want het vinden van een geschikt verkoopmoment is misschien niet zo moeilijk, het ideale instapmoment is dat wel.

Cramer sees troubling signs for the market, says it's OK to sell some winners and make money https://t.co/RZc80PPwkN — CNBC (@CNBC) June 24, 2020

Rentes

De bewegingen op de rentemarkt vallen mij eerlijk gezegd behoorlijk mee. Ik had verwacht dat de Nederlandse tienjaarsrente (-2 basispunten) nog wat harder zou dalen.