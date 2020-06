Ja! Nieuwe beleggingstax gaat niet door!

Hoezo zou ik mijn inkomen te danken hebben aan de overheid (roverheid). in essentie ben ik voor 50% lijfeigene van de staat.

Het idee dat we als burgers geld zouden kunnen verdienen door de staat is onjuist, het is eerder ondanks de staat.

als ik een interne wijziging in mijn huis wil uitvoeren bepaald de gemeente dat ik op basis van een offerte bij de verplichte vergunningsaanvraag leges moet betalen. Na eindeloos bellen, emailen en schrijven is de gemeente er uiteindelijk achter dat mijn definitieve voorstel niet vergunningsplichtig is. Het eerste voorstel zou dat wel zijn maar uit coulance krijg ik 350 euro terug. Vanwaar de regel dat er een percentage van de bouwkosten moet worden betaald? is dat meer werk als ik gouden dakpannen neem om te beoordelen? nee natuurlijk niet. de reden is dat die suffe ambtenaren betaald moeten worden. zomaar een voorbeeld van mijn actualiteit.

Deze overheid is een geldprinter, en een geld verslinder.

helaas zijn de roofbaronnen van vroeger nu uitgerust met computers (hoewel dat bij de aanvraag van kinderopvang goed zou moeten werken) maar bedenk je dat inkomensbelasting is ingevoerd na napoleon.

er is historisch gezien altijd belasting geheven zodra iemand macht kreeg en een legermacht had. Die legermacht ontaard nu in starwar-troopers die mensen in elkaar slaan. maar zeg 5000 jaar geleden hadden we er nog geen last van, toen had je rovende andere stammen.

om t kort te houden: de enige taak van de overheid is een rechtvaardigheid en bescherming te regelen. Dus ja voor een leger en normale politie, en rechtspraak, maar nee tegen allerlei absurde subsidies om maffe vieze bedrijven in de lucht te houden (letterlijk... klm) of biomassa centrales te laten draaien. Hierachter zit een enorm apparaat van mensen die in een normaal bedrijf geen baan zouden krijgen omdat ze niet werkelijk productief zijn. Hoe kan t zijn dat al die IT problemen in de overheid niet opgelost worden? Politie: functioneert matig, rechtspraak: geen goede IT en dus traag met papier, kinderopvang in verband met belasting: criminele organisatie met winstoogmerk (de belasting boys he)

moet ik nog doorgaan: dit land gaat langzaam naar de kloten en ik verdien geld omdat ik wat toevoeg voor mijn klanten of mijn bedrijf. ondanks de roverheid.

oh ja ik ben een boze witte man aan t worden. ;-)