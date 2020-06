Ja! Nieuwe beleggingstax gaat niet door!

Bericht delen via:

Hoe heb ik dit nou kunnen missen gisteren...? Excuses, maar de pret is er niet minder om. Ik denk dat ik hier op deze beleggingssite zeker niet alleen namens mijzelf spreek, als ik zeg dat ik (al kleine particulier) héél blij ben met dit voorstel van staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën.

Zijn partij maakt me niet uit, maar deze stas mag van mij terugkeren in het nieuwe kabinet. Zijn redenatie staat me aan. Hij gooit kleine spaarders en beleggers op één hoop, waar zijn voorganger onderscheid mate. Den Haag heeft n.i.e.t.s. met beurs en beleggen en dus tel ik mijn knopen met deze man.

Copypaste, kijk aan: Meneer Onfeilbaar wil ons zelfs helemaal ontzien. Ik weet niet wat ik zie, geef die man een standbeeld op het Damrak! Oh wacht, dat ligt dan weer wat gevoelig deze dagen.

De enige échte oplossing is om alleen het reële rendement te belasten, zegt Vijlbrief. Probleem hierbij is dat de Belastingdienst de precieze rendementen van beleggingen vaak lastig kan achterhalen. Vijlbrief gaat op zoek naar een alternatief dat kleine spaarders en beleggers “in hoge mate ontziet.”

Hij overweegt serieus het bedrag waarover spaarders en beleggers geen belasting betalen “aanzienlijk te verhogen, als ik dat kan.” Het plan dat Snel in september vorig jaar presenteerde, zou per 1 januari 2022 ingaan, omdat de Belastingdienst wat tijd nodig had om de wijziging aan te kunnen.

In het plan zou een effectieve belasting van zo’n 1,6 procent op beleggingen in box 3 worden ingevoerd, terwijl je nu maximaal 0,6 procent betaalt bij een vermogen tot een ton.

Samengestelde interest, hier op IEX hoef ik geen sommen te maken waarom die op het oog lage tax op lange termijn tientallen procenten kost. Gevoegd bij inflatie staan we met beleggen nu al op 3,2% achterstand ieder jaar. Zou 3,6% of nog meer worden. Is dat het risico dan nog waard? Goed nieuws dus.