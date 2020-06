BeursVandaag: Messen worden geslepen

NN is de eerste die er een duidelijk cijfers op plakt: €100 miljoen schade.

De verzekeraar houdt vandaag een capital markets day en meldt dat dit bedrag de schade is van de coronacrisis. Het concern is er op berekend met haar dikke ratio's.



Fastned geeft 6%-obligaties uit, WDP bouwt door en het CBS meldt over Q1 geen 1,7%, maar 1,5% BBP-krimp. De echte klap zit 'm Q2, ik waarschuw maar vast. Is wel ingeprijsd. Jan Hommen verlaat Zaandam, Kardan verlaat Amsterdam en ICT komt net door met een update:

24 Jun - 08:00:00 [RTRS] - AHOLD DELHAIZE ANNOUNCES JAN HOMMEN TO RETIRE AS CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD BY END OF 2020; PETER AGNEFJäLL APPOINTED SUCCESSOR

24 Jun - 08:30:37 [RTRS] - KARDAN NV -DELISTING KARDAN N.V. SHARES FROM EURONEXT AMSTERDAM



Enfin, dit is het nieuws wel voorbeurs bij ons.



Wall Street gaf gisteravond de winst wat weg, maar de Nasdaq 100 sloot gewoon op een all time high. Zeg maar niks meer... De futures openen iets lager, veel heeft het niet om het lijf. De networks reppen van meer virusgevallen en dat is het. De Amerikaanse en Duitse rentes doen nu één basispunt hoger.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met TomTom, Unilever, Air France en Wirecard:

De agenda met de Ifo Geschäftsklima over juni

Messen worden geslepen, staat er boven deze mornig call en wel hierom. De Robin Hood beleggers versus... grapje. Niettemin even lezen dit.

Investors are making the biggest bet in the futures market since 2011 that the stock market is going to sell off. https://t.co/5FD3Pt1X3B — CNBC (@CNBC) June 24, 2020

Dit ook, want de grote jongens gaan de komende week herwegen? Kortom, wees even alert met dit alles en die toppende martken, maar dat bent u toch wel.

There’s a wave of selling estimated to be in the billions that’s about to hit stock mkt: The final day of June is a week away, & Wall St is already speculating that there’s potential some asset allocators could take big gains from stocks & move into bonds https://t.co/RJD1xObkmk pic.twitter.com/Ng5JkRdkk7 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 23, 2020

Gisteren ook, álle macro's vielen mee.

Not only is the Citi US Economic Suprise Index hitting record after record, the Eurozone Surprise Index is shooting up sharply as well. pic.twitter.com/pEiKr03aiP — jeroen blokland (@jsblokland) June 23, 2020

Op langere termijn belangrijker dan corona:

Trump threat to 'decouple' U.S. and China hits trade, investment reality https://t.co/z75eCVrKh1 pic.twitter.com/ekXcG4NBxw — Reuters Business (@ReutersBiz) June 23, 2020

Oh, toch geen V?

WATCH: Downturn in the euro zone economy eases again, but a sharp recovery is unlikely, surveys show https://t.co/kZeuCjCShe pic.twitter.com/k1w1FJhoRa — Reuters Business (@ReutersBiz) June 24, 2020

TomTommers opgelet:

Bel even met Air France-KLM, Adyen. Wordt genoemd. Enfin, hier ging Imtech ook definitief aan kapot: weglopende klanten.

Wirecard clients are getting cold feet https://t.co/3EoSgg54Bu — Bloomberg Markets (@markets) June 24, 2020

Dit is inderdaad niet goed voor het toch al aangeslagen imago van Made in Germany:

German regulators are coming under fire for failing to investigate Wirecard, in what increasingly appears to be one of the country’s worst ever accounting scandals https://t.co/QhZMqfo630 pic.twitter.com/lgwxY3u58H — Financial Times (@FinancialTimes) June 24, 2020

Hertz pakt zeker de koerswinst, zou ik bijna zeggen:

Volkswagen explores acquisition of car rental group Europcar: sources https://t.co/hUIPC521B7 pic.twitter.com/y2iGJ4lPHL — Reuters Business (@ReutersBiz) June 24, 2020

Toe maar:

WATCH: Under pressure to take action on climate change, Amazon made a big commitment by launching a $2 billion venture capital fund to develop technologies and services to reduce its impact of climate change https://t.co/PonoC13oUj pic.twitter.com/hUOJzf8PoY — Reuters Business (@ReutersBiz) June 24, 2020

SoftBank weer:

Japanese investor SoftBank is unloading two-thirds of its stake in T-Mobile US, worth $21 billion, for a share buyback and debt reduction plan. The move comes after a number of its big tech bets went. More here: sour https://t.co/cZiI3aip8f pic.twitter.com/BmgdU3DjAy — Reuters Business (@ReutersBiz) June 24, 2020

Liefst dertig?

The SEC has temporarily halted trading in the shares of over 30 companies in an effort to protect investors from coronavirus scams. Beware news releases and social posts claiming to have cures, home testing kits or products that guarantee immunity.https://t.co/Bfwyb1z5eZ — MarketWatch (@MarketWatch) June 24, 2020

Gaat lekker inderdaad:

Gold is on the cusp of challenging the hard-to-crack $1,800 an ounce mark https://t.co/Px6AyIUF40 — Bloomberg Markets (@markets) June 24, 2020

Interesse?

Here's how to trade Chinese stocks during rising tensions with the U.S. and a pandemic https://t.co/C6tWuE2nOl — CNBC (@CNBC) June 24, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.