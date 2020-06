Slot: Volop goed nieuws

De AEX (+1,6%) heeft er zin in vandaag. Meevallende inkoopmanagersindices uit Duitsland en Frankrijk doen het sentiment goed. Grote winnaar is de DAX met een winst van 2,1%.

De Duitse hoofdindex wordt gestuwd door zwaargewicht Bayer (+6,4%). Er zijn geruchten in de markt dat er een schikking inzake het Roundupdossier komt. Volgens de IEX Beleggersdesk moeten we nog niet te vroeg juichen, omdat het een proefballonnetje kan zijn met als doel de tegenstanders onder druk te zetten.

Daar komt bij dat er al eerder geruchten zijn geweest over een mogelijke schikking, maar tot dusver is het er nog niet van gekomen. De onzekerheid over hoeveel geld het Roundupdossier Bayer gaat kosten in combinatie met het slechte imago leidt tot een optisch lage waardering van 7,5 keer de verwachte winst over 2022.

In het onderstaande artikel leest u of het aandeel koopwaardig is.

Frankrijk boven de 50

De Fransen hebben het voor elkaar. De Flash PMI voor de industrie over de maand juni kwam uit op 52,1 en dat betekent groei. Ja u hoort het goed. De Franse industrie groeit weer. Zelfs de inkoopmanagersindex voor de dienstensector (50,3) kwam boven het neutrale niveau van 50 uit.

Het is wederom een signaal dat er een V-vormig herstel op komst is. Zolang de Fransen niet al teveel coronafeestjes organiseren, gaat het helemaal goed komen. Tenminste, daar lijkt het nu op.

June's Flash France PMI pointed to a rebound in activity as the country's lockdown measures were further wound down. The expansion in activity was broad-based but predominantly driven by a sharp rise in the manufacturing sector.

Read more: https://t.co/oY5onQbVyF pic.twitter.com/vl6z7Om0xV — IHS Markit PMI™ (@IHSMarkitPMI) June 23, 2020

Ook in de Verenigde Staten kwam er een hele rits positieve macro's langs. Met name het cijfer over de woningverkopen in mei was een meevaller. Deze stegen afgelopen maand met 16,6% op maandbasis, terwijl de markt rekende op een magere plus van 2,9%. Het is dus niet zo gek dat de beurzen vandaag zo hard oplopen.

Aegon +8,5%

De topper binnen de AEX is Aegon (+8,5%). De verzekeraar werkt volgens ING aan een nieuwe strategie-update. De benoeming van Duncan Russel als Chief Transformation Officer (ja een functie die altijd goed op een CV staat), is daarvan een voorbeeld.

Geruchten over een nieuwe strategie zorgen altijd voor de nodige fantasie. Helemaal als de oude strategie bar slecht is. De afgelopen jaren is het aandeel ver achter gebleven ten opzichte van ASR (+2,4%) en NN Group (+1,6%).

Verder werd bekend dat Aegon en Santander de Spaanse levensverzekeraar Popular Vida mogen inlijven. Kortom, alleen maar goed nieuws. Dit in combinatie met het goede beurssentiment leidt tot een koersexplosie van het aandeel.

Aalberts +6,1%

Aalberts (+6,1%) laat normaal gesproken nooit iets van zich horen, maar vandaag breekt het management met deze traditie. In een tussentijdse verklaring laat het bedrijf weten dat het orderboek voor de maand mei op hetzelfde niveau uitkomt als vorig jaar.

Dat is een grote meevaller. De omzetcijfers over de eerste vijf maanden zijn daarentegen slecht. Aalberts meldt een daling van 12% ten opzichte van een jaar geleden. Maar goed, deze beroerde cijfers heeft de markt al ingeprijsd.

Verder wordt donderdag op de aandeelhoudersvergadering een dividend van €0,80 per aandeel voorgesteld. In het onderstaande filmpje gaat Nico dieper in op de cijfers van Aalberts.

Rentes

Het is geen volslagen verrassing dat de rentes de weg omhoog vinden. De macro's zijn beter dan verwacht en dan is het logisch dat de Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier twee basispunten oploopt naar -0,26%. Eerlijk gezegd had ik nog wel op een forsere stijging gerekend.