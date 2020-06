(AJK) Vink, 573,46 is van het bord, het is nu voorlopig 574,57. Maakt niet uit, belangrijkste is dat de AEX de top van de opgaande trend sinds maart weer een fractie hoger legt. Bullish momentum intact dus.



Het zijn de inkoopmanagersindices en de Q2-updates die het 'm waarschijnlijk doen vandaag. Vooral Frankrijk maakt een V-teken van jewelste.

Flash Eurozone PMI shoots up to 47.5 in June (31.9 in May) to signal a far softer economic downturn than at the peak of lockdowns across Europe, but headcounts were still strongly reduced. Read more: https://t.co/e37wt2yi1s pic.twitter.com/b9I3z0NVuJ