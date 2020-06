BeursVandaag: Heel veel toestanden

Aalberts valt met de deur in huis. Green shoots! Valt mee en ziet er aardig uit....?

Ja, maar hoe dat koerstechnisch dan weer valt... Geen idee of en in hoeverre dit is ingeprijsd. Voor wie geldt dat niet, dit is ook wat beleggen dit jaar zo moeilijk en spannend maakt, omdat we zo weinig cijfermatige houvast hebben.

Update, Accsys is er ook:

Over spannend gesproken, we doen het vandaag met de eerste schattingen van de inkoopmanagersindices over juni. Hier hebt u álles. Duimen voor meevallers. Dat doet Australië - wow en hoe zeg! - maar Japan valt dan weer tegen.

De brede markt dan, die dook naar beneden vannacht. Wat nu weer? Een onderknuppel van president Donald Trump zei dat de handelsdeal met China in feite over is. Oeps dus. De president zelf ontkende dat snel en de futures maakten de schade weer goed.

Beheerste koersen nu, de opening ziet er vooralsnog goed uit. De top voor de AEX is echter nog steeds 573,46, komt er nog wat van? De dollar is stabiel, olie staat dan wel wat lager, de Amerikaanse rente koerst vlak en de Duitse opent er eentje hoger. Oh ja, de Nasdaq 100 op een ATH - tech blijft maar gáán.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met ook Unibail, Alfen, Heijmans en Pershing en kijk aan, vers bloed op het Damrak?

08:05 Aalberts ziet orders en omzet weer aantrekken

08:03 Laadpalenmaker Alfen levert onderdelen voor zonnepark in Zeeland

07:56 Boeing verlaagt productie van onderdelen 737 MAX om crisis

07:49 Heijmans krijgt onderhoudsklus voor A79

07:39 Nederlands softwarebedrijf MessageBird wil naar de beurs

07:37 Unibail plaatst voor 750 miljoen aan obligaties

07:36 Opnieuw krimp bedrijvigheid industrie Japan

22 jun Wall Street met winst de dag uit

22 jun Apple gaat computers met eigen chips maken

22 jun iPhone krijgt meer informatie in appschermen

22 jun Wall Street maakt verliezen goed

22 jun Pershing Square haalt geld op met beursgang leeg fonds

22 jun Airbnb denkt nog steeds aan beursgang dit jaar

22 jun Brussel verdiept onderzoek naar overname dataleverancier door LSE

22 jun Europese beurzen sluiten in de min

Analistenadvies luidt:

Aegon: naar €4,50 van €6,80 (buy) - Berenberg

NN: naar €38,70 van €45 (hold) - Berenberg

Aperam: naar €24,50 van €24 - Morgan Stanley

De AFM meldt deze shorts:

De agenda kent alleen die inkoopmanangersindices:

09:15 Frankrijk manufacturing PMI jun 46,0

09:15 Frankrijk services PMI jun 45,2

09:30 Duitsland manufacturing PMI jun 41,0

09:30 Duitsland services PMI jun 41,0

10:00 EU manufacturing PMI jun 43,4

10:00 EU services PMI jun 40,0

15:45 VS manufacturing PMI jun 38,0

15:45 VS services PMI jun 30,0

16:00 VS verkopen nieuwe woningen mei 630K

En dan nog even dit

Zo dus:

White House adviser Navarro walks back on comments China trade deal 'over' https://t.co/1N863OjOF8 pic.twitter.com/833CEOtfmI — Reuters Business (@ReutersBiz) June 23, 2020

Plus nieuwe interface iPhones:

Apple Chief Executive Tim Cook announced the company will start to use its own chips for its Mac computers, ending an almost 15-year partnership with Intel. Read more https://t.co/KIxZEa11WR pic.twitter.com/Unv8Z6NjRz — Reuters Business (@ReutersBiz) June 23, 2020

Hier alles van de Apple conferentie:

Weer:

WATCH: The Nasdaq registered its fourth record closing high this month with the biggest boosts from Microsoft, Apple and Amazon stocks https://t.co/4F1AS8zTGr pic.twitter.com/FWYbdTl6MN — Reuters Business (@ReutersBiz) June 23, 2020

Oef:

The big 5 are now 22% of the S&P 500, up from 10% only 5 years ago.https://t.co/bMBP8c8F4R pic.twitter.com/PhqE0LIz8g — Michael Batnick (@michaelbatnick) June 22, 2020

Gelukkig hebben we Adyen nog:

From @Breakingviews: UK-based payment group https://t.co/DZxJkj4MHJ’s latest fundraising round restores a bit of faith in fintechs https://t.co/sEMuoJ8KNL — Reuters Business (@ReutersBiz) June 23, 2020

Ah:

Bayer wins court ruling restricting California's Roundup warning: Bloomberg News https://t.co/QOCSlV4FtS pic.twitter.com/lP3pGXKV83 — Reuters Business (@ReutersBiz) June 23, 2020

Bloomberg spreekt van lange obligaties en goud:

Traders are bolstering their defenses against an end to the current rally https://t.co/dqW6FSyEGx — Bloomberg (@business) June 22, 2020

Tja:

"Everything is expensive" as global stock valuation debate rages https://t.co/nWajsBAkPj — Bloomberg Markets (@markets) June 23, 2020

Voorbeeldje:

NVDA officially crossed the 20x sales level today for the first time in the company's history. pic.twitter.com/8maFwhu4Go — Jesse Felder (@jessefelder) June 22, 2020

Niet de minste:

Nog een:

Blackstone CEO Schwarzman sees a "big V" shaped recovery on the horizon https://t.co/B7EcYTjH0g — Joe Weisenthal (@TheStalwart) June 22, 2020

Dit ook niet:

BlackRock promises to have 30% more Black employees by 2024 https://t.co/tdOadJrELT — Bloomberg Markets (@markets) June 23, 2020

Oh:

Private survey of Chinese businesses predicts economy could contract this year https://t.co/WyHkQC4gvc — CNBC (@CNBC) June 23, 2020

Voor de liefhebbers, de CEO legt het uit:

Hydrogen vs Battery Electric in detail. Why Nikola is the leader of both. Reality sets in and world follows Nikola. https://t.co/qxFOvjB4rK — Trevor Milton (@nikolatrevor) June 21, 2020

Nog een keer voor de liefhebbers:

#Commodity prices could be on the cusp of a breakout as the rebalancing between #supply and #demand takes hold. pic.twitter.com/xh2SUftOP2 — jeroen blokland (@jsblokland) June 22, 2020

