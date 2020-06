TA: Goud glanst

Afgelopen weekend is de astronomische zomer begonnen. Ook qua temperaturen staat de zomer voor de deur. Tegelijkertijd worden vanaf nu de dagen korter. Op de aandelenbeurs echter nog geen hittegolven; daar moet de zon nog doorbreken.

Ik heb in mijn databestanden eens opgezocht waar de financiële markten exact één jaar geleden stonden.

Astronomische zomer

Op de Nederlandse beurs noteerde de AEX aan het begin van de astronomische zomer van vorig jaar op 562,39; dat is minder dan 1% van de huidige stand verwijderd. Toen, what's new, liepen de beurzen vooruit op een handelsakkoord tussen Peking en Washington. Technisch leek de aandelenbeurs in juni 2019 voor te sorteren op een campingrally.

Ik heb ook de standen van andere markten van exact één jaar geleden bekeken. De meest opvallende is de goudmarkt. De goudprijs is in de afgelopen 12 maanden met zo'n 26% gestegen, en dat is zelfs meer dan de sterk presterende Nasdaq index.

Exact één jaar geleden zagen we de volgende standen op de overige financiële markten:

De Dow Jones noteerde toen 26.719, dat 3% boven de huidige stand van 26.003

De Nasdaq Composite stond één jaar geleden op 8.031, thans staat de technologiebeurs ruim 24% hoger rond 10.000

De Eurostoxx50 noteerde toen 3480 versus de huidige stand op 3.269 (-6%)

Brentolie is in de afgelopen 12 maanden zo'n 35% gedaald van 65,20 naar 42,40.

De Nederlandse 10-jaars rente is in één jaar tijd iets gezakt van -0,11% naar -0,24%.

Maar het opvallendst is de goudprijs, die in de afgelopen 12 maanden met 26% is opgelopen van 1.395 naar 1.757 nu.

Achteraf kijk je een koe altijd in zijn kont, zeggen de boeren, maar achteraf bezien had je zowel in technologiefondsen moeten zitten, als in goud.

Technisch valt vooral goud valt op als belegging. Ik heb er vorig jaar al op gewezen dat de goudmarkt een 'veilige' haven kan zijn. Toen vanwege de handelsspanningen tussen de VS en China, de chaos rond Brexit en de almaar dalende rente.

Vandaag bekijk ik de langetermijnkoersontwikkeling van de goudprijs.

Goud glanst

Het edelmetaal goud blijft de laatste weken wat hangen, met steun rond 1670. Maar technisch is er nog steeds sprake van een langetermijn-uptrend. Het patroon met hogere koersbodems biedt ruimte voor verdere koersstijging richting het all time high rond 1.921,18 (top van september 2011). Om het positieve plaatje intact te laten, is het wel van belang dat steun 1.670,30 (bodem van 5 juni) intact blijft.

Trackers en ETF's

In de defensieve langetermijnportefeuilles van Tostrams hebben we in de afgelopen jaren aanzienlijk posities in edelmetalen ingenomen. In de ETF-portefeuille hebben we o.a. posities geadviseerd aan onze leden in de Physical Gold ETC, de Gold Producers ETF en de Precious Metals ETC.

In de defensieve Wall Street-portefeuille hebben we langetermijnposities in 2 goudmijnfondsen aanbevolen, te weten in Barrick Gold en in Newmont Goldcorp.

