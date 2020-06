Slot: Tweede corona-uitbraak?

De AEX (-0,5%) doet een stapje terug, maar het is geen uitslag waar we ons direct zorgen over moeten maken. In de media wordt het stijgende aantal coronabestmettingen als oorzaak gegeven, maar dit is allerminst zeker.

Vrijdagavond stond de AEX-future 0,8% lager als gevolg van de de slechte avondsessie van Wall Street. Aangezien de VS meestal de richting van de koersen bepaalt, moeten we het vooral hier zoeken.

Aantal besmettingen omhoog

Desalniettemin is het belangrijk om het aantal nieuwe besmettingen in de gaten te houden. Wat vooral zorgen baart, is dat de fameuze R-waarde in Duitsland is gestegen naar 2,88. Dit betekent dat het aantal coronagevallen bij onze oosterburen weer toeneemt.

Dat ze de controle in Duitsland verliezen, valt mij toch wat tegen en is ook een slechte voorbode voor ons. Onze oosterburen zijn over het algemeen wat meer gedisciplineerd dan wij. Als het aantal besmettingen daar al toeneemt dan is het een kwestie van tijd dat wij ook ook de klos zijn.

Coronavirus surges in U.S., Brazil and Germany sees more outbreaks - but markets don't seem worried https://t.co/Ll1EJo8tIf — CNBC (@CNBC) June 22, 2020

"Geen tweede uitbraak in de VS"

De economische adviseur van Donald Trump, Larry Kudlow, is echter niet bezorgd. Hij verwacht namelijk geen tweede uitbraak van het virus. Dat terwijl er in de VS de afgelopen twee dagen zo'n 30.000 nieuwe coronagevallen zijn bijgekomen.

Dat zijn de hoogste cijfers sinds begin mei. Kudlow blijft optimistisch omdat de besmettingen vooral plaatsvinden in de staten Florida, Arizona en Nevada. Hij verwacht daarom niet dat de versoepelende maatregelen in de VS worden teruggedraaid.

Maar goed, Kudlow is een economisch adviseur en geen viroloog. Toch is er een goede reden om nog niet in te grijpen, simpelweg omdat de negatieve effecten van een lockdown zo groot zijn. Dit in combinatie met het relatief lage sterftecijfer zou ervoor kunnen zorgen dat het middel erger is dan de kwaal.

Larry Kudlow says a second wave of coronavirus cases 'isn't coming' https://t.co/XaTA2IBwVS — CNBC (@CNBC) June 22, 2020

Rentes

De rentes gaan in een brede lijn omlaag, maar van risk-off lijkt geen sprake te zijn. Dan moet de Italiaanse rente dalen en de Duitse rente stijgen. Nu zien we juist de Italiaanse vergoeding op tienjaars staatspapier het hardst zakken. Het lijkt mij toch niet dat de markt Italiaans staatspapier ineens als veilig beschouwt.