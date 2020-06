BeursVandaag: Ga er goed voor zitten

Hoe zeg je aaand it's gone in het Duits...?

U weet niet wat u leest. Verzin het maar. Die €1,9 miljard is niet zoek, die is er gewoon helemaal niet. Zeg maar of het bedrag intussen al van de koers van Wirecard af is...



Dat is nog niet alles. Intussen gaat dit schandaal al helemaal full monty met die Financial Times journalist die zou hebben zitten voorkennissen en op de valreep van vrijdag kreeg de arme (intussen ex-)CEO van Wirecard nog een belletje? Zijn levenswerk en dan ook dit nog... Ik citeer:

Former Chief Executive Officer Braun, who held 7% of Wirecard’s shares to rank as the company’s biggest shareholder, had funded his purchase through a 150 million-euro margin loan that was secured by the value of the underlying stock.

Wirecard’s shares plunged 72% last week after billions in cash went missing, triggering a liquidation of the shares Braun had pledged as collateral, the person said, asking not to be identified because the information hasn’t been publicly disclosed.

Wirecard’s former boss is unwinding a large portion of the shares he owns in the embattled payments processor https://t.co/JZmcHKOPzi — Bloomberg (@business) June 21, 2020

Goed, de Amerikaanse futures plussen, maar de Europese lijken lager te openen. Coronavrees, menen de networks. In ieder geval zijn er wat dat betreft zeker geen vrolijke geluiden uit VS, Duitsland, VK en Brazilië. Bij ons is er geen bedrijfsnieuws, maar het CBS meldt wel dit. Ook goedemorgen, zeg.

Grootste krimp consumptie door huishoudens ooit door het CBS gemeten. Meer op: https://t.co/jQyMlxhaFQ pic.twitter.com/QSsRC0K5zD — CBS (@statistiekcbs) June 22, 2020

De koersen zijn duidelijk, het is geen vrolijke opening. Dollar ook lager, net als olie. Goud en bitcoin zijn de enige die wel plussen. Intussen heeft AEX korte termijn topje 573,46 nog staan. Ik heb van de technisch analisten geleerd, dat zoiets nooit te lang moet duren, want dan gaat de beer zijn keel schrapen.

De Amerikaanse rente zakt een basispunt en de Duitse ligt vlak. Dat is het wel. We doen het deze week met voorlopende inkoopmanagersindices over juni en cijfers Nike, veel meer dan dat vindt u niet in de agenda. Gelukkig is mijn vooruitblik van gisteren er nog met stof tot nadenken. Denk ik.







Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:40 'ArcelorMittal overweegt verkoop ijzerertsactiviteiten Canada'

07:33 Consumenten iets minder somber

07:23 Coronacrisis maakt consumenten terughoudend met doen van uitgaven

06:59 Coronacrisis raakt investeringen

21 jun Beursweek in teken van coronavirus en economische cijfers

21 jun 'Dwarsligger staatssteun Lufthansa spreekt met Duitse minister'

21 jun Rechter geeft nutsbedrijf PG&E groen licht voor reorganisatieplan

21 jun China schort invoer van kip uit Amerikaanse fabriek op om virus

19 jun Coronavrees drukt Wall Street in het rood

19 jun Geen cruises uit havens VS tot 15 september om corona

19 jun Fed-voorzitter: economisch herstel van crisis wordt uitdagend

19 jun Wall Street zakt in het rood door coronavrees

19 jun Ook Osram zet in op virusdodend UV-licht

19 jun Apple sluit Amerikaanse winkels weer door virus

19 jun Europese beurzen met winst weekeinde in

De nakomertjes:

22 Jun - 08:01:04 [RTRS] - GRANDVISION - ADDITIONAL LIQUIDITY FACILITY OF EUR 400 MLN, WHICH IS PROVIDED BY FIVE OF GRANDVISION'S RELATIONSHIP BANKS, WILL BE AVAILABLE IN EVENT THAT RCF IS FULLY DRAWN

22 Jun - 08:00:35 [RTRS] - TIE KINETIX NV -TODAY ANNOUNCED THAT THE INTENDED CLOSING OF THE SALE OF ITS BUSINESS LINE ‘GOOGLE-ADS-FOR-CHANNEL’ AND TCMA TO IMPARTNER INC. OF THE US FOR A CONSIDERATION OF € 6 MILLION IS POSTPONED UNTIL AUGUST 21ST, 2020

Analistenadvies luidt:

Philips: naar €52 van €50 - Barclays

Randstad: naar neutral van under perform en naar €38 van €28 - Credit Suisse

De agenda:

16:00 VS verkopen bestaande woningen mei 4,4M

16:00 EU consumentenvertrouwen jun -15,0

En dan nog even dit

Het zit de Duitsers ook niet mee. Volkswagen, Deutsche Bank en... de volgende op apegapen:

Germany to hold crisis talks with Lufthansa investor over bailout: source https://t.co/FjcJCUk1va pic.twitter.com/qrmaCCnT96 — Reuters Business (@ReutersBiz) June 21, 2020

We voelen ons al wat beter:

Stijg winsten, stijg:

Verhip:

Foreign firms snap up Chinese companies despite political tensions as Beijing opens doors https://t.co/ulgNDxbgwb — CNBC (@CNBC) June 22, 2020

Kijk nou!

Bijpassend:

Global dollar crunch appears over as central banks rely less on Fed backstop https://t.co/DhToPgPGkP pic.twitter.com/s8RsIeyDUT — Reuters Business (@ReutersBiz) June 22, 2020

Aldus de grootste westerse bank:

JPMorgan says investors should get more selective in second half https://t.co/Oi1dU7sEWn — Bloomberg Markets (@markets) June 22, 2020

