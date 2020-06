TA: De weg kwijt?

Beleggers weten het even niet meer. Zetten aandelen de opmars voort, of gaan koersen dalen?

Op vrijwel alle financiële markten zien we technisch een aarzeling optreden, alsof beleggers de adem inhouden. Wordt het een mild griepje, of slaat het virus in alle hevigheid weer toe?

Pas op de plaats

Ten eerste maken de aandelenbeurzen wereldwijd pas op de plaats, ik wees daar eind vorige week al op. Daarnaast lijkt de brandstoftank op de energiemarkten leeg; de olie- en gasprijzen draaien al een tijdje stationair. Ook de prijzen van industriële metalen zijn al een paar weken de weg kwijt.

Zelfs de goudprijs glanst niet meer. En last but not least drogen ook de vastrentende markten op. Nederlandse staatsleningen laten in elk geval een zijwaarts koersverloop zien. Technische consolidaties alom dus.

Frustraties

Dat is op zich wel verklaarbaar, want economen denken dat een economisch herstel langer kan duren dan eerder was berekend. Bovendien zou een tweede golf van coronabesmettingen het herstel verder kunnen frustreren.



Het economisch herstel in de VS zal uitdagend worden en er is geen snelle oplossing volgens de Amerikaanse centrale bank. De Federal Reserve denkt wel voorzichtige signalen van economisch herstel te zien.



Vandaag leg ik mijn vergrootglas op de adempauze die de Nederlandse aandelenbeurs de afgelopen weken doormaakt.

Potentieel hogere bodem

In de recente terugval heeft de AEX-index een potentieel hogere bodem achter gelaten, binnen de opwaartse fase. Het positieve technische beeld wordt bevestigd omdat de koers boven de voorgaande top op 528,68 punten (de bodem van 6 maart) weet te blijven. Het laagste punt van afgelopen week lag rond 529,78 punten.



De AEX maakt, dus nog binnen de stijgende trend, een pas op de plaats. De afgelopen twee weken ontbreekt het aan kracht.

De serie hogere bodems wijst echter nog wel op kopers in de markt. Voor een hervatting van de stijgende trend dient de AEX index boven de top van 5 juni rond 573,46 punten te breken. In dat geval komt het koersdoel rond 632,12 (gevormd op 17 februari) weer in het vizier.