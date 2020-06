Slotcall: Stimuleringsdrang

Met dank aan de Fed en het Witte Huis hebben we in Amsterdam het verlies van vorige week volledig goedgemaakt. De AEX sluit de week 4,2% hoger af, waardoor er year to date slechts een min van 6% op het bord staat.

Nemen we het dividend mee dan bedraagt het verlies slechts 4,8%. Dat terwijl de zwaarste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog op komst is. Het goede sentiment heeft natuurlijk alles te maken met het stimulerende beleid van overheden en centrale banken.

De VS pompt nog eens $1000 miljard extra in een infrastructuurfonds en de Fed koopt voor het eerst direct individuele bedrijfsobligaties. Dit zijn precies de berichten die beleggers graag horen. Het zit er namelijk dik in dat we een V-vormig herstel krijgen.

Dit bleek afgelopen woensdag uit de meevallende detailhandelsverkopen, maar het mooiste voorbeeld is de Empire State Manufacturingindex van maandag. Een duidelijkere V bestaat er bijna niet.

Dit is de New York Fed, of Empire State Manufacturing Index, wereldwijd de eerste voorlopende indicator over juni. Duidelijk: hele dikke meevaller weer en V-vormig herstel #AEX pic.twitter.com/CdKZPigRLa — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) June 15, 2020

Oplopende besmettingen

Door al het goede nieuws dat er de laatste dagen langskwam, negeert de markt vooralsnog het oplopende aantal coronabesmettingen. Met name in North-Carolina en Texas gaat het hard, maar ook in Peking heeft er een uitbraak plaatsgevonden.

Hierdoor werden alle scholen in de Aziatische hoofdstad gesloten. De beurs ging hierop dinsdag even hard omlaag, maar al na een half uur waren de koersen grotendeels hersteld. Voor speculanten die inspeelden op een koersdaling was dit onbegrijpelijk.

Toch zijn er goede redenen te bedenken waardoor de markt niet bang is voor een tweede corona-uitbraak. Allereerst weten we nu meer over het virus, waardoor we de juiste maatregelen kunnen nemen om de virusuitbraak te bestrijden. Dus geen volledige lockdown meer, maar maatwerk.

Daar komt bij dat de economische schade van een lockdown dusdanig hoog is dat het middel weleens erger kan zijn dan de kwaal. Vergeet ook niet dat de weerstand tegen de coronamaatregelen groeit. Politici staan dus niet te trappelen om de boel weer op slot te gooien.

De soap Wirecard

Het aandeel van de week is natuurlijk Wirecard. De Duitsers hebben het voor elkaar gekregen om €1,9 miljard kwijt te raken en vandaag trekt CEO Markus Braun zijn conclusies. Ik ben trouwens benieuwd of de beste man na al het harde werk nog een vertrekbonus van enkele miljoenen krijgt.

De enige die een bonus verdienen, zijn de shorters want zij hebben het goed gezien. De aandeelhouders blijven echter met zware verliezen achter. Arend Jan startte vanmiddag de discussie of beleggers compensatie verdienen.

Hij vindt van niet omdat beleggers weten dat iedere belegging met risico's gepaard gaat. Op twitter zijn de meeste mensen het daar niet mee eens, omdat fraude een strafbaar feit is. Als dit inderdaad is aangetoond dan hoort daar een schadevergoeding tegenover te staan. Wat vindt u?

Zeg t maar.



Fraude bij #Wirecard: dan is er altijd roep om schadevergoeding, want #gedupeerdebeleggers



Gedupeerde beleggers bestaan niet, want fraude is risico beleggen, vind ik. Is verder alleen zaak justitie. Neem je niet dus en kijk niet meer achterom.



Eens of oneens? #AEX — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) June 19, 2020

Tienjaarsrentes

De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier zakt twee basispunten naar -0,26%, maar dan hebben we het wel gehad. De bewegingen in de rentemarkt zijn vandaag beperkt.