Sexy! De 'laagrisicokandidaat' als nieuwe ING CEO

Een bank die met risico bezig is en niet met de economie, daar heeft NL absoluut niks aan.



Een bank is een wissel kantoor. Niets meer en niets minder.



Geld wat door centrale banken gedrukt wordt, moet in de economie worden gebracht.



Met personen die geen sales affiniteit hebben en alleen met risico bezig zijn, kun je de economie niet redden.



Economie draait en floreert als geld wordt uitgegeven en geinvesteerd in projecten en in de toekomst.



Een back ground met risico aversie zal ervoor zorgen dat kredietverlenen niet versoepeld worden en de bank het geldverkeer tegenhoudt.



ECB moet banken controleren wat ze met het geld doen, maar ook zij zijn risk aversie en uberhaupt niet bezig om de economie vlot te trekken.

Als je jarenlang geld pompt naar banken en de economie (NL economie zou krimpen met 6%) niet groeit, dan heb je geen risk persoon nodig om de boel vlot te trekken maar een persoon met meer passie in verkoop en logisch besef dan iemand die het geld beheert en obligaties opkoopt.



ING, de nieuwe CEO, een gemiste kans.