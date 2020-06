Sexy! De 'laagrisicokandidaat' als nieuwe ING CEO

Iedereen meldt het braaf, de koers doet niks en dit is zo ongeveer nog de meest spannende en sexy alinea die ik kan vinden over de nieuwe ING CEO. FD nota bene:

Van Rijswijk gold als de grootste kanshebber om Ralph Hamers op te volgen. Hij was Hamers' rechterhand. Insiders kwalificeerden Van Rijswijk eerder tegenover het FD als 'de laagrisicokandidaat'. Zij wezen op Van Rijswijks brede ervaring binnen de bank en kennis van de ingewikkelde veranderingsprocessen bij de bank.

De laagrisicokandidaat: het lijkt mij een p.r.i.m.a. aanbeveling, hoe saaier en degelijker een bank CEO, hoe beter, vind ik zelf. Een bank is veel te risicovol voor grappenmakers, zie die smurf bij Wirecard. Zelfs Bloomberg heeft maar een kort en nietszeggend portretje. Ik kan er nog net één alinea uit knippen:

“The emphasis now may shift a bit more to corporate banking,” Keefe Bruyette & Woods analyst Jean-Pierre Lambert said by phone. “In the corona-crisis, Van Rijswijk’s experience is welcome as a lot of companies are under pressure and it will be tough to generate profits in the corporate division.”

Succes Steven met je nieuwe baan, maak er wat van. Dat is ook eigenbelang, want ik ben long. Wacht even, zou het?