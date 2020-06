BeursVandaag: Het is rustig. Echt

Geen fratsen bij ING, dat wil zeggen een degelijke keuze. De Chief Risk Officer, dat klintngoed, want de essentie bij bankieren is net als bij beleggen #risico.

Prosus meldde gisteravond al dat ze ook last heeft ván, maar alles is onder controle. Als Tencent maar goed ligt.

Snel even en of Tencent goed ligt:

Waar is iedereen, vraagt Eurocommerical Properties zich dan weer af. Laatste regeltje is beter.

Niet veel te doen verder, maar er is een Duits aandeel dat... Kijk aan, de CEO heeft er nog een nachtje over geslapen en is er uit, hoor. Serieus, Wirecard is nu 100% speculatief. Er zijn geen antwoorden op al uw vragen.

“At present it cannot be ruled out that Wirecard AG has become the aggrieved party in a case of fraud of considerable proportions,” Wirecard Chief Executive Markus Braun said in a video statement released on Friday.

Wirecard says it cannot rule out 'fraud of considerable proportions' https://t.co/31g6obmicr pic.twitter.com/J36S6xJsXd — Reuters Business (@ReutersBiz) June 19, 2020

U kent mij, uiteraard heb ik die video even opgezoccht. Ja hoor, heel kneuterig en het is niet moleijk geintjes te maken, maar wat is dit een vreselijk (beurs)verhaal. Bedrijf naar de knoppen door mismanagement, het hoort bij alweer #risico

Marktbreed ziet het nu aardig uit, vrijwel alleen maar plusjes. Met een nul voor de komma, ook dat nog. Zijn we ook niet meer gewend. Dollar daalt iets, olie gaat wel aardig, maar het heeft allemaal niet zo veel naam. Rentes zijn ook al vlak. Weinig nieuws zoals gezegd en een lege agenda, we moeten het zelf doen.

De AEX heeft nog altijd topje 573,46 staan om de het opwaarts momentum, of de voorjaarsrally een nieuwe implus te geven. Van mij mogen die dure aandelen wel even kalm aan doen, maar ik ga er maar héél beperkt over.

07:19 ING promoveert risicodirecteur tot topman als opvolger Hamers

18 jun Kleine uitslagen op Wall Street

18 jun Wall Street blijft dicht bij huis

18 jun Atrium geeft obligatielening van 200 miljoen euro uit

18 jun Prosus waarschuwt voor winsteffect eenmalige baten

18 jun Eurocommercial ziet meer bezoekers in winkelcentra

18 jun EU geeft groen licht aan verkoop liftentak Thyssenkrupp

18 jun Verliezen voor Europese beurzen

Intertrust: naar €18 van €15 - Deutsche Bank

08:00 VK detailhandelsverkopen mei 5,0% MoM

08:00 Duitsland inflatie PPI mei -0,6% MoM

14:00 Alumexx AvA

En dan nog even dit

Leningen of schenkingen?

Shell-shocked EU seeks elusive unity over coronavirus stimulus https://t.co/pyTFeeCLN3 pic.twitter.com/HfFTKZDRSs — Reuters Business (@ReutersBiz) June 19, 2020

Hoeveel benul hebben we eigenlijk van China's financiën?

While less referred to as #stimulus in US and Europe, #China too is increasing government spending rapidly to fight the #Covid19 crisis. pic.twitter.com/Xcj4vTyQHD — jeroen blokland (@jsblokland) June 19, 2020

Gaat het dan toch gebeuren? Al jaren ruzie dit:

U.S. House Democrats unveil $1.5 trillion infrastructure plan https://t.co/489uAXvPfb pic.twitter.com/qPNxpjee1E — Reuters Business (@ReutersBiz) June 19, 2020

Oh:

Tesla wants to start building a new U.S. vehicle plant this summer https://t.co/XBixcs7cUQ pic.twitter.com/5PG3oS5DEN — Reuters Business (@ReutersBiz) June 19, 2020

Welja:

Yields on investment grade US corporate bonds hit a new all-time low: 2.25%.https://t.co/AthqZQqVj2 pic.twitter.com/bnBmeTNeXq — Charlie Bilello (@charliebilello) June 18, 2020

Beursgang, bedrijf benut momentum:

U.S. grocer Albertsons expects IPO to raise up to $1.3 billion https://t.co/PjFbmAVxin pic.twitter.com/f0CeUy03js — Reuters Business (@ReutersBiz) June 19, 2020

Robin Hood investors, dat is dus precies wat ze niet zijn. Gokkers:

#Hertz seeks bankruptcy loan after scrapping stock sale.

Rental-car company is in discussions for up to $1bn in bankruptcy financing after terminating a planned stock sale as Hertz is the 48th most popular stock among Robinhood investors. https://t.co/yNiaIgUEfA (Chart via Axios) pic.twitter.com/bOH3uoyjmQ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 18, 2020

Intussen ook in China? Dit lijken bull market excessen:

China’s most speculative stocks rally to highest in four years https://t.co/kIJXHbgs1s — Bloomberg Markets (@markets) June 19, 2020

Koning dollar:

The U.S. dollar’s growing dominance in international finance means that American problems can quickly pose a threat to the entire world https://t.co/LTNNLTVXna — Bloomberg Markets (@markets) June 18, 2020

