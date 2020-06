Kleine uitslagen op Wall Street

Dat een onervaren Robin Hood gokker dergelijk gat maakt ligt in ieder geval niet aan het goedkoop handelen en zelfs niet aan het onervaren zijn maar puur aan de leverage die daarbij kan worden gebruikt en het feit dat Robin Hood dus blijkbaar geen systeem heeft zoals bij crypto exchanges als Deribit,Kraken het geval is waar je als je met leverage werkt (niet mijn ding,crypto is zo al volatiel genoeg) het systeem bij onvoldoende dekking onherroepelijk automatisch posities sluit (leverage is daar bovendien niet eens in alle crypto mogelijk vanwege die volatiliteit,BTC,ETH kan wel ) .

Een hoge volatiliteit is trouwens geen probleem ,integendeel zelfs,je hebt geen leverage nodig om met kleine bedragen toch grote percentages te kunnen maken en je kan zonder leverage niet gedwongen worden om een positie te sluiten.

Deze onervaren Robin Hood gokker had dan toch beter eerst eens wat ervaring opgedaan met crypto beleggen i.p.v.zich met dergelijke hoge leverage op de beurs te wagen.