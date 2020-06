TA: Hapering onder all-time-highs

De aandelenbeurzen wereldwijd aarzelen, nu hun all-time-highs in zicht komen.

'Every rally climbs a wall of worry' is een klassieke beurswijsheid, die ook in de afgelopen weken bewaarheid is. Aandelen zijn fors opgelopen, terwijl er genoeg onzekerheden waren. Maar met de all-time-highs in zicht beginnen de korte termijn rallies te haperen.

Veel onzekerheden

Er zijn genoeg onzekerheden die uitnodigen tot winstnemingen:

de voortwoekerende coronapandemie:

de effecten daarvan op de economische cyclus

mogelijke kink in de kabel door de gespannen handelsbetrekkingen tussen Peking en Washington

wereldwijde protesten over rassengeweld

Amerikaanse verkiezingspeilingen die Trump op achterstand zetten

Je zou ook nu kunnen stellen dat de markt "een muur van zorgen heeft beklommen". De Nederlandse beurs is haar koersrecord van februari enigszins genaderd, althans op basis van de AEX-herbeleggingsindex. De S&P500, het grote broertje van de Dow Jones, is slechts 9% van een nieuw all-time-high verwijderd.

Koersrecords

De Amerikaanse technologiebeurs, Nasdaq Composite index, heeft onlangs zelfs een nieuw koersrecord neergezet. Ook de SOX-index, die het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weergeeft, heeft haar vorige all-time-high rond 1.983,71 punten (gevormd op 14 februari) gebroken, zij het nipt.



Maar zoals gezegd, lijken de aandelenrally's thans te haperen. Beleggers zijn nog niet volledig overtuigd dat aandelen een mogelijke recessie goed zullen overleven. Of dat aandelen de komende jaren goed zullen presteren, nu centrale banken de deur wagenwijd hebben geopend.



Afstand beursindex tot aan het all-time-high:

AEX Total Return index noteert 11% onder haar koerstop van 2.193,14 punten (all-time-high van 21 februari)

S&P500 staat 9% van haar koersrecord rond 3.393,97 (de top van 19 februari).

Nasdaq Composite index heeft haar all-time-high rond 9.838,37 (de top van 21 februari) nipt gebroken

Duitse DAX index noteert 11,5% onder de recordstand van 13.795,24 punten, gevormd op 17 februari

SOX index (Amerikaanse halfgeleiderindustrie) noteert nipt boven het record van 14 februari op 1.983,71

MSCI World index, die het koersverloop van de wereldbeurzen weergeeft (in dollars), staat 8,5% onder het all-time-high van 2.434,95 (de top van 14 februari).

Het bereiken van een nieuw koersrecord, dus een vers all-time-high is technisch niet essentieel. Wel is het van belang of een all-time-high overtuigend, blijvend en met hoge omzetten wordt gebroken. Bij Tostrams gebruiken we de zogenaamde Triple Rule om te bepalen of er sprake is van een geldige uitbraak.

Triple Rule:

Doorbraak moet minimaal 3% bedragen

Uitbraak moet drie dagen of langer standhouden

De uitbraak dient begeleid te worden door een beursomzet die minimaal 1/3 boven het 30-daags omzetgemiddelde ligt

Vandaag een korte termijn analyse van de Nederlandse herbeleggingsindex

AEX Total Return index aarzelt wat

De AEX Total Return index (waarbij dividenden worden herbelegd) maakt, binnen de stijgende trend, een pas op de plaats. De afgelopen twee weken ontbreekt het aan kracht. De steun ligt rond 1.857,52 punten (de bodem van 15 juni).

De hogere bodems wijzen nog wel op een aanhoudende vraag. Voor een hervatting van de stijgende trend dient de AEX Total Return index boven de top van 5 juni rond 2010,67 punten te breken.

De weerstand hanteren we op 2.193,14 punten (de top van 17 februari).