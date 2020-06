Slot: Foetsie

De AEX (-0,7%) doet vandaag een stapje terug, maar blijft iets beter liggen dan de overige Europese indices. Het zijn de cyclische fondsen die achterblijven dus dan is het niet onlogisch dat de DAX (-0,8%) en CAC (-0,8%) licht tegenvallen.

Binnen de AEX zitten met Unilever (-0,6%), Ahold (-0,2%), Heineken (-0,3%) en Wolters Kluwer (-0,2%) nou eenmaal veel defensieve aandelen. Als de cyclische fondsen worden gedumpt dan komt de hoofdindex ineens bovendrijven.

Toegegeven, van dumpen is geen sprake, maar coronagevoelige aandelen zoals ArcelorMittal (-5,8%), ING (-2,0%) en Unibail Rodamco (-3,3%) gaan toch gevoelig omlaag. Grote triggers zijn er niet, al vielen de wekelijkse jobless claims licht tegen.

Afgelopen maand vroegen er 1,5 miljoen Amerikanen voor het eerst een werkloosheidsuitkering aan en dat is een tikje slechter dan de consensus van 1,3 miljoen. Ondanks dat de trend dalend is, valt het toch wat tegen. De beurzen reageerden echter niet op dit cijfer, omdat we om 14.30 uur geen spike in de koersgrafiek van de AEX zien.

About 1.5 million people applied for traditional unemployment benefits in mid-June, but the high number of people still seeking or receiving financial aid suggests a fresh wave of layoffs may be crashing over the economy. https://t.co/eUTr34MgL5 — MarketWatch (@MarketWatch) June 18, 2020

Online revolutie

Het heeft er alle schijn van dat de coronacrisis de online revolutie versterkt. Mensen die normaal geen zin hadden om een account aan te maken bij Amazon of Bol.com worden door de lockdown over de streep geholpen.

Dit heeft er in Amerika toe geleid dat 90% van de Amerikaanse bevolking spulletjes online heeft gekocht. Voor de coronacrisis was dit slechts 43%. In het filmpje van CNBC werden ook de online verkopen aangehaald over de maanden maart, april en mei.

Deze waren bizar goed. In mei, toen de lockdown in de VS op volle toeren draaide, stegen de online verkopen met 78% op jaarbasis. In Europa zal het niet veel anders zijn.

Het is daarom geen verrassing dat de koersen van Adyen (+75%) en Just Eat Takeaway (+5%) dit jaar zo goed zijn blijven. Als Jitse Groen er niet voor had gekozen om de Amerikaanse markt te bestormen, dan had er nog een grotere plus op het bord gestaan.

Prior to the COVID-19 pandemic, 43% of Americans say they rarely or never shopped online. Now, 90% say they have bought something online. Watch to learn a few more pandemic retail trends. https://t.co/YQkzFgoqv7 pic.twitter.com/4qH9IavejK — CNBC (@CNBC) June 18, 2020

Het drama wirecard

Het aandeel van de dag is natuurlijk Wirecard (-62,5%). Accountant Ernst & Young kwam ineens met de mededeling dat er €1,9 miljard zoek is. Dat terwijl KPMG twee maanden geleden nog geen onregelmatigheden kon vinden.

Dat is best pijnlijk voor zo'n gerenommeerd accountantsbureau. Het is een nieuwe smet op het blazoen van de accountant, want we mogen niet vergeten dat ze er met Imtech ook een puinzooi van hebben gemaakt.

Toch zijn er ook partijen die garen spinnen bij dit drama en dat zijn de shorters. Met name bij Marshall Wace en TCI zullen ze vanavond waarschijnlijk wel een flesje wijn open trekken.

... en hier is waar het nu feest is, de shorters. Spekkopers zijn vooral The Children's Investment Fund, Marshall Wace, Maverick en vooral Slate Path. Oh, die zijn gek nu. Hier doen ze het voor, voor zulke klappers #Wirecard pic.twitter.com/ZeDjdqPkw3 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) June 18, 2020

Rentes

De rentes gaan in een brede lijn omlaag. Een uitzondering is de Britse tienjaarsrente. Er was vanmiddag een rentebesluit van de Bank of England. De BOE koopt voor $125 miljard extra aan obligaties op. Meer stimulering dus. Het Britse pond zien we 0,8% dalen ten opzichte van de euro.