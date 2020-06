Ramp-Q2's: Wirecard aan diggelen

Wirecard kan miljarden niet vindenFONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURSWirecard AG55,85 -48,65 -46,56 % Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra)(ABM FN-Dow Jones) De aandelenkoers van het Duitse betaalbedrijf Wirecard is donderdag ingestort, nadat het bedrijf geen resultaten kon presenteren, omdat er bijna 2 miljard euro mist op de balans. Hierdoor dreigen ook geldschieters zich terug te trekken.Het aandeel noteerde donderdag 48 procent lager in Frankfurt.De accountant van het bedrijf, Ernst & Young, liet weten dat er onvoldoende bewijs kon worden gevonden voor kasbedragen op trustrekeningen ter waarde van 1,9 miljard euro, die hadden moeten worden opgenomen in het financiële verslag."Er zijn aanwijzingen dat onjuiste balansbevestingen zijn geleverd door de trustee, dan wel de bank die de rekening van de trustee houdt, teneinde de auditor te misleiden en een onjuiste perceptie te creëren van het bestaan van zulke kasbedragen", stelde het bedrijf.Wirecard zal hierdoor niet donderdag de cijfers kunnen presenteren, zoals gepland, en zal een latere datum kiezen. Dit kan tot gevolg hebben dat leningen van geldschieters ter waarde van circa 2 miljard aan Wirecard per 19 juni worden ingetrokken, waarschuwde het bedrijf.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.