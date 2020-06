Ramp-Q2's: Wirecard aan diggelen

(AJK) Update 12:00 uur:

Ruim een uur handel in #Wirecard, een Duits #DAX30 fonds pic.twitter.com/wInxc8Xcji — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) June 18, 2020

Het is toch een keer ingeprijsd, denkt u misschien ook. Niet dus. We kennen het hier misschien nog het beste van Imtech, waar ook iedere keer nieuwe rampen waren. En dit is er eentje. De Q2-rapportage van Wirecard die net doorkomt kán echt niet slechter en de vloer in Frankfort reageert verbijsterd en in paniek.

Hinweis auf Bilanztäuschung...

Er is eventjes €1,9 miljard aan gemelde cash... onvindbaar bij Wirecard. Laat dit zinnetje even tot u doordringen: Er is eventjes €1,9 miljard aan gemelde cash... onvindbaar. Wéér geen handtekening van de accountant dus en zo blijft het b-woord rondspoken: boekhoudfraude.

Was ich nog zu sagen hätte, dauert eine sigarette. #Wirecard is er dan eindelijk met de Q2-cijfers: -36% #AEX pic.twitter.com/bCEeStkSNq — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) June 18, 2020

Lees maar na, wat weet Wirecard eigenlijk nog wél? Niet veel, behalve dan dat het geen idee heeft. En de dreun is tot op het Damrak voelbaar.

Op welk niveau vissen we het aandeel weer op Arend Jan, vraagt u nu? Even niet, denk ik. Doe wat u niet laten kan en intradag handelen kan zeker voor wie zich geroepen voelt. Ik zou alleen de boel even een paar dagen laten uitrazen - de analisten slijpen bijvoorbeeld nu hun messen - en zeker glad de markt uitgaan.

Er kan maar zo ieder moment een raar bericht of vooral gerucht zijn, wat de koers zomaar weer met procenten in beweging zet. Hier de (prijs)plaatjes nog even, zowel lineair:

... als logaritmisch.

Succes en let op, want dit is geen vallend mes meer, maar eerder deze beruchte Duitse bruut:

Roses are red

Violets are blue

Fallschirmjägergewehr 42