Rustdag op het Damrak

KPN stijger van de dag, dan loopt de boel meestal niet over van de adrenaline en reuring. Klopt, het is de saaiste beursdag in tijden. ArcelorMittal en vastgoed staan nog wel in 2020-modus, TKH reageert goed op de update en Neways surft aardig door eigen grafiek.

Verder is er weinig nieuws.