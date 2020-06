BeursVandaag: Flauw

Twente uit, altijd lastig? TKH heeft inderdaad last, neemt ook een miljoenenlast en blijftnaar verwachting de rest van het jaar last houden.

U weet waarvan. Het bedrijf heeft een Q2 update. Zeg maar hoe dit gaat vallen. Het aandeel heeft ook flinke schade opgelopen en de koers staat dit jaar nog altijd eenderde lager.

Verder is er vooralsnog weinig nieuws. De Fed vraagt om meer fiscale verruiming en zowat ale grote bedrijven in de VS spreken zich uit over Black Lives Matter. Gelet op de start van de futures koersen we op een lagere opening af. De VS blijft worstelen met het aantal virusgevallen, of gaat te vlug weer open. Zeg het maar.

Dit wordt nu wel als reden gegeven voor de daling. U weet hoe ik daar over denk. De koersen staan gewoon lager. Punt. Omdat we een markt hebben en het gewoon zo werkt. Op en neer.

European stocks head for lower open as fears grow over a rise in coronavirus cases https://t.co/lbzWYJfBk3 — CNBC (@CNBC) June 18, 2020

Verder valt er nu weinig af te lezen aan de koersen, het hele spul blijft voor 2020 begrippen aardig dicht bij huis. Dollar vlak en olie moeten ook wat terug. De Amerikaanse rente daalt drie basispunten de Duitse opent er eentje lager. Kortom, alles in wel in balans - op de ouderwetse manier uit de boekjes dan.

Mocht de markt weer draaien vandaag: AEX heeft 573,46 als topje staan. Aan de onderkant is het... Geen idee eigenlijk. Ik ben niet zo technisch. Bodem 389,60?

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. Volgens de Franse pers gaat Air Franse 8 à 10.000 banen schrappen. De minster zegt niet te weten waar die cijfers vandaan komen.

07:29 Qantas schrapt meeste internationale vluchten

07:15 NSI sluit langjarige huurovereenkomst met Rijksvastgoedbedrijf

07:08 Kabinet: bouwen onder stikstofgrens mag zonder vergunning

06:40 Werkloosheid loopt door coronacrisis op tot 3,6 procent

06:28 'Grote financiële risico’s bij afname biodiversiteit'

06:21 'Schoonmaak olievervuiling Nigeria komt niet van de grond'

17 jun Coronavrees drukt stemming op Wall Street

17 jun 'Franse mediatak Altice schrapt 380 banen'

17 jun DSM zet obligaties in de markt voor overname Erber

17 jun Bescheiden winsten op Wall Street

17 jun ING gaat ook in Nederland besparen op externen

17 jun Bezittingen topman Azimi niet ondergebracht in beursfonds Lavide

17 jun Veranderend consumentengedrag goed nieuws voor Zalando

17 jun PostNL uitblinker op groen Damrak

Let op BAM en Heijmans? ABN Amro over stikstof:

Minister Schouten heeft gereageerd op het eindadvies van het adviescollege Remkes. Een drempelwaarde wordt onderzocht en materieel moet versneld worden afgeschreven. https://t.co/fqgj4o6PgY pic.twitter.com/MSB9KS7gii — Madeline Buijs (@MadelineBuijs) June 18, 2020

ASML: naar €350 van €320 - Liberum

Altice: naar €9 van €9,50 - Deutsche Bank

OCI: naar €19 van €22 - Morgan Stanley

PostNL: naar €1,75 van €1,60 - Barclays

PostNL: naar €1,80 van €1,70 (hold) - Jefferies

Alfen: naar €35 van €33,50 - Kepler Cheuvreux

De agenda met aardige puntjes, Zwitserland en Noorwegen doen ook een rentebesluit. Ik zie nog geen Wirecard:

08:00 TKH trading update Q2

08:00 Wirecard trading update Q2

13:00 BoE rentebesluit 0,10%

13:00 Kroger Q1-cijfers

14:30 VS wekelijkse jobless claims 19.800K

14:30 VS Philadelphia Fed Index jun -25,0

15:00 Randstad AvA

3,6% werkloosheid:

Nederland telt sinds maart 2020 ruim 200 duizend minder werkenden. https://t.co/nu1VW8BWh0 pic.twitter.com/cbu8PjpdGr — CBS (@statistiekcbs) June 18, 2020

Fed's Powell beats drum for more government aid to bolster economy https://t.co/Rl129SOp97 pic.twitter.com/VRJlqRd0Sk — Reuters Business (@ReutersBiz) June 17, 2020

China signals its central bank will reduce the reserve requirement ratio, allowing banks to lend more https://t.co/WkkLSrGQ34 — Bloomberg Markets (@markets) June 18, 2020

The U.S. presidential election may bring U.S.-China relations back to the forefront for investors in the developing world https://t.co/Xq3U6dEIBy — Bloomberg Markets (@markets) June 17, 2020

https://t.co/l0RHwJq452 shares jump 5.7% in the e-commerce giant's $3.87 billion Hong Kong debut https://t.co/Nu3m3N8ehQ — CNBC (@CNBC) June 18, 2020

The end of capitalism as we know it: G3 Central Banks (Fed, BoJ, ECB) have pumped more than $5tn into the markets since March. They bought all kinds of assets, a kind of nationalization through the back door? pic.twitter.com/VdQ8xwhHAx — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 17, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.