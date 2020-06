TA: AEX en Galapagos

In de VS zijn een aantal pogingen gewaagd om de island reversal onderuit te halen, dat is tot dusver nog niet gelukt. Er valt te zien dat het vertrouwen in de markt enkel is gebaseerd op hoop, hoop op extra steunpakketten, en hoop op een vaccin. Dat laatste is nog maar de vraag of dat er uberhaupt ooit gaat komen.



De centrale bankiers hebben de taak op zich genomen om dat vertrouwen te geven. In de VS zie je dhr. Powell vrijwel elke dag ergens verkondigen dat de printer voorlopig blijft draaien. Dat vertrouwen heeft een houdbaarheidsdatum. Ik moet nog maar eens zien of na aankomende kwartaalcijfers de hoge koers/winst verhoudingen genegeerd gaan worden. De bedrijven hebben al een tijdje geen outlook afgegeven, en afgaan op wat Donald - Fake News - Trump ons voorschoteld is niet bepaald betrouwbaar.



Uiteindelijk is dat toch waar de beurs over gaat; de waardering van ondernemingen. En met aanhoudende geopolitieke spanningen, een rondzwervende pandemie en een naderende schuldencrisis is het de vraag op welk moment dat vertrouwen wegvalt. Dat zal niet leuk zijn, maar wel gezond.



Still climbing the mountain of worry; zie de chart. Paarse lijn nog steeds niet uitgenomen....



Blijft spannend.