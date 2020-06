Slot: Krachtige markt

De AEX (+1,2%) zet met dank aan ASML (+3,0%) de stijgende lijn door. De chipgigant kent een indexgewicht van ongeveer 17% en zet de hoofdindex zelfstandig 0,5% hoger.

Voor de rest is het op het macrofront rustig. We zien echter het aantal coronabesmettingen in Zuid Amerika fors oplopen, maar dat heeft nauwelijks impact op de koersen. Ook in de VS komen er nog altijd duizenden coronapatiënten bij, maar het is gelukkig te weinig om de versoepelingsmaatregelen terug te draaien.

Kijkend naar de opgelopen koersen, lijken de markten er vanuit te gaan dat een stricte lockdown, zoals we die in maart hadden, niet meer terug komt. Hier valt iets voor te zeggen, aangezien de economische schade van een nieuwe lockdown dusdanig groot is, dat het middel weleens erger kan zijn dan de kwaal.

Zeker met de Presidentsverkiezingen op komst zit President Donald Trump er niet op te wachten om de boel opnieuw dicht te gooien. Hij weet als de beste dat de aantrekkende werkgelegenheidscijfers dan als sneeuw voor de zon verdwijnen.

PostNL

Hoewel het een rustige beursdag was, viel er nog voldoende te beleven. Vooral PostNL (+18,0%) had er zin in vandaag. De post- en pakketbezorger kwam voor het eerst in de geschiedenis langs met een positieve winstwaarschuwing.

Ok, misschien overdrijf ik wat, maar ik kan mij alleen al die vervelende winstwaarschuwingen herinneren. PostNL profiteert van de coronacrisis, aangezien mensen steeds meer online bestellingen doen. Hierdoor stijgt het aantal geleverde pakketten in april en mei met 25% op jaarbasis.

Dat zijn cijfers die we niet van PostNL gewend zijn. De brievenpost is nog een drama, maar dat kan niet voorkomen dat de ebit-verwachting wordt verhoogd. Eerder ging PostNL uit van een ebit van €110 a 130 miljoen, maar deze zou nu 'sterk hoger' worden.

Pakken we de fameuze schaal van Mock erbij dan mogen beleggers uitgaan van een plus van 20 a 30%. Dit betekent dat een ebit van €150 tot de mogelijkheden behoort.

Zware tijden kantorenvastgoed

Het aandeel NSI (-0,6%) wordt door de coronacrisis keihard geraakt. Nu bedrijven zien dat hun personeel prima thuis kan werken, zal een deel ervoor kiezen om dit zo te houden. Facebook had bijvoorbeeld eerder al gemeld dat werknemers permanent thuis mogen werken.

Zelfs bij Petrobras mag de helft van het personeel permanent vanuit huis werken. Het is een manier om de kosten te verlagen. Toch valt het niet uit te sluiten dat deze bedrijven weer bij draaien. Het werken op kantoor kent namelijk belangrijke voordelen.

Stel u bent stagiair dan is het wel zo prettig dat er iemand op kantoor is. Het wordt anders wel heel lastig om snel nieuwe dingen te leren. Op CNBC werd vanmiddag een ander voorbeeld genoemd. Stel, u bent een beginnend advocaat, welke rechtszaak gaat u bezoeken? Een digitale of een fysieke. De keuze is denk ik snel gemaakt.

Ja, nu ook al #Petrobras. De helft - ja, de helft! - v kantoorpersoneel werkt vanaf nu thuis. Want: kosten. Dan volgen er vast meer, er komt dus idd een andere corporate culture na corona #AEX pic.twitter.com/bEfsMgS92m — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) June 17, 2020

Rentes

Over de rentemarkt kunnen we vandaag heel kort zijn: er gebeurde praktisch niets. De 'grote' uitschieter is de Spaanse rente met een plus van twee basispunten.