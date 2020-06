Eigen huis & tuin én erfpacht en parkeergarage

(AJK) Omdat ik altijd met open mond naar de hoeveelheid traffic, reacties en reuring kijk als ik over personalfinancedingen schrijf. Dat verbaast me oprecht, want als ik wel eens lezers spreek, sla ik vaak steil achterover van de bedragen waar jullie mee werken, rekenen en... vooral handelen, gokken en speculeren.

Niettemin, of het over tientjes, miljoenen, biljoenen of triljoenen gaat, de principes, sommen, percentages zijn hetzelfde. Bij deze, ik heb heb het er druk mee. Ik doe twee dingen tegelijk. Ik koop mijn Amsterdamse erfpacht volledig af en koop mijn plekje in de inpandige garage in mijn woonblok, die ik nu huur.

Voor de liefhebbers: ik heb een Saab 900 uit 1993. De mooiste die er nog in Amsterdam rondrijdt, zegt mijn garageboer Artis die louter in die dingen doet, maar dat zal 'ie wel tegen al zijn klanten zeggen. Deze moderne klassieker moet droog staan, anders roest hij weg. Vandaar m'n plekje, want huur(verhogingen)...

Die lopen heel rap op, maar die samengestelde-interestrekensommen zijn als het goed is gesneden koek hier op IEX. Zo niet, dan hebt u echt nog veel beleggershuiswerk te leren en te maken. Enfin, ik betaal nu €162 per maand (!) voor mijn parkeerplek, maar dat gaat in juli denk ik weer met procenten omhoog.

Ieder jaar wordt dit meer, ofwel deze bleeder koop ik graag af, om de percentages in mijn voor- in plaats van nadeel te laten ka-chingen. Voor die erfpacht geldt hetzelfde. Een smak geld nu waarmee ik in maart graag nog aandelen had opgevist, maar op lange termijn is dit denk ik ook een mooie investering.

Ik wacht op nog een sigarendoossom van nog een adviseur, maar ik neig nu naar oversluiten: garage en boeterente in hypotheek meenemen en erfpacht cash aflossen. Ga ik nog minder betalen ook per maand. Wat zou u doen? Bemoei u er vooral mee, want ik leer altijd van u.