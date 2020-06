Eindelijk! Green shoots in de indices?

(AJK) Op het eerste gezicht zien zulke grafieken er altijd zo strak uit. Als u dan beter kijkt, ziet u dat het meestal toch enigszins met de Franse slag is. Er geld aan verdienen is al helemaal een opgave is. Net als ik speurt Jeroen van Robeco zowat dagelijks naar de winstverwachtingen. Heeft hij hier een green shoot?

#Singapore electronics #exports are up 12.5% YoY and point to a turn in global #earnings per share. pic.twitter.com/5xtkLtzeiU — jeroen blokland (@jsblokland) June 17, 2020

Ik denk het, maar ik kijk daarvoor naar de winstverwachtingen van Reuters (Datastream en Refinitiv. Aan dat front is ook concurrentie met bijvoorbeeld FactSet en Bloomberg. Enfin, dit is mijn verwachte data en ik laat u een paar indices zien. Want: de verwachtingen draaien? Bevestiging vereist, maar toch.

Eerst de AEX, waarvan de winsten misschien uitbodemen, maar de omzet blijft een lastig verhaal. Dalende dollar werkt ook niet mee.

De DAX dan, zou het...? Groene en blauwe lijntjes geven tekenen van leven.

Die van de Euro Stoxx 50 zijn ook aan het uitbodemen...?

Geldt ook voor de almachtige S&P 500, graag wel even doorpakken.

Tot slot nog de wereldindex: er gloort hoop, maar of u de (future op de) huid van de beer al moet verkopen?

Concluderend zijn we wellicht door het omzet- en winstdal. Of u nu vol in de aandelen moet racen, is vers twee. Want zie de waarderingen en of het nou FOMO en/of TINA is, de koersen lopen hier nadrukkelijk op vooruit.