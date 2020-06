BeursVandaag: Surprises

Pakketpost draait als een lier, brievenpost verslechtert en PostNL verhoogt de outlook voor het hele jaar:

Nedap had de outlook voor dit jaar al ingetrokken, maar ziet een heel slecht Q2 voorbijkomen:

De ESG 80 Index, iets voor u? Komt net door, Euronext springt ook op de ESG bandwagon:

China versus India en de Korea's, het heet nu dat de markten even pas op de plaats maken op licht wapengekletter na een stralende beursdag.

European markets head for negative open as geopolitical tensions rise https://t.co/mpTlZrrx5s — CNBC (@CNBC) June 17, 2020

U ziet de futures, het valt allemaal reuze mee. De koersen dan en hopelijk ook dat geweld; daar houden beurzen doorgaans niet van. De dollar zakt richting 1,13 en olie doet lager, verder ziet u weinig spektakel. De Amerikaanse rente staat twee basispunten lager op 0,74% en de Duitse is vlak op -0,42%.

Eigenlijk moet ik dit laatje al vervangen, want als ik dit stukje op de site zet, kleurt de AEX future als eerste groen.

Analistenadvies luidt:

Prosus: naar buy van hold en naar €93 van €72 - HSBC

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

08:00 VK inflatie CPI mei -0,1% MoM

11:00 EU inflatie CPI mei 0,1% MoM

14:30 VS bouwvergunningen mei

15:00 OCI AvA

16:30 VS olievoorraden -1,74M

En dan nog even dit

Verstand graag:

Breakingviews - Economic arsenals intensify India and China clash https://t.co/aL7A3ZlYQq pic.twitter.com/7mUBDBAbnc — Reuters (@Reuters) June 17, 2020

Hier ook:

South Korea says will no longer accept unreasonable behavior by North Korea https://t.co/0cGaKiatsc pic.twitter.com/1AzAgYwt1F — Reuters (@Reuters) June 17, 2020

Intussen in Beijing:

Scores of domestic flights in and out of Beijing cancelled as officials ramp up attempts to contain a coronavirus outbreak in the Chinese capital https://t.co/M0PPPzNLBD by @stellaq0420 @huizhong_wu pic.twitter.com/fnxaqLUgUJ — Reuters (@Reuters) June 17, 2020

Geen Shell, als ik goed heb gekeken:

16 major oil executives met as the industry frets over a coronavirus 'second wave' https://t.co/zYjyuFROSC — CNBC (@CNBC) June 17, 2020

Oh nee, niet weer:

Woningbouwcorporatie Vestia, bekend vanwege het derivatenschandaal en de voormalige Vestia-topman Erik Staal die hulpgelden voor Zuid-Afrika in z’n eigen zak stak, is opnieuw slachtoffer geworden van een miljoenenfraude.

via @Telegraaf https://t.co/2KfOd9bUhG — ???????? ?????? (@BartMos) June 17, 2020

Altijd maar weer gedoe:

Apple faces new complaints from app makers as EU launches antitrust probes https://t.co/VRdLmnJ1Aj — MarketWatch (@MarketWatch) June 17, 2020

Nog een:

Facebook to affix labels to political ads shared by users on their own feeds, closing what critics have said for years was a glaring loophole in the company’s election transparency measures https://t.co/xxZEGmLt7k by @katielpaul pic.twitter.com/OUiDyOMpb9 — Reuters (@Reuters) June 17, 2020

Ook nog echte fantasie:

Kijk naar die redenatie, lijkt de dotcom bubble wel. Ook toen lak aan fundamentals...

#Nikola Motors, a #Tesla competitor w/zero revenue, is worth $23bn. That doesn't faze its founder: Trevor Milton told CNBC that's because investors "don't care." Instead, they care about reducing emissions & the promise of Nikola's technology. https://t.co/s7v9emw5Kt pic.twitter.com/WvceQ1e1gI — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 16, 2020

Waar Nikola is, is...

Tesla signs three-year pricing deal with battery cell maker Panasonic https://t.co/faX8pnm1Fv pic.twitter.com/tfQkAfjpMg — Reuters Business (@ReutersBiz) June 17, 2020

Surprise:

The Citi Economic Surprise Index for the US just hit another record-high! pic.twitter.com/8ipfakNJ5S — jeroen blokland (@jsblokland) June 16, 2020

Ja, hoe zit het nou?

Show me the data: U.S. doctors skeptical of reported COVID breakthrough https://t.co/Ex2Dr7jJSG pic.twitter.com/JT53mzZmgM — Reuters (@Reuters) June 17, 2020

Voor wie het echt niet meer weet:

From @Breakingviews: It’s not just the economy and financial markets that seem disconnected from each other https://t.co/hBZ5W9pB5C https://t.co/hBZ5W9pB5C — Reuters Business (@ReutersBiz) June 17, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.