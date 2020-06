TA: Draagvlak wordt steviger

Het draagvlak onder de Nederlandse beurs blijft stevig. Het aantal stijgende aandelen overtreft dagelijks het aantal dalers.

Met deze zogenaamde Advance/Decline-ratio, ook wel A/D ratio genoemd, meten wij elke dag hoe het met draagvlak van de Nederlandse beurs gesteld is. Wij meten als het ware de dikte van het ijs. Indien er dagelijks meer stijgende dan dalende aandelen zijn, zal de A/D-ratio oplopen.

In dat geval wordt het herstel van de beurs op de laatste dag door meer aandelen gedragen dan op de voorlaatste dag. Zolang de A/D-ratio opwaarts tendeert, zoals nu, duidt dat erop dat het draagvlak onder de markt sterker wordt.

Omdat dit gegeven optreedt parallel met de opleving die de AEX-index sinds maart doormaakt, ondersteunt dit het redelijke technische plaatje van de Nederlandse beurs.

Nederlandse beurs veert op vanaf de vorige top

In de recente correctie lijkt de AEX-index een hogere bodem neer te zetten binnen de stijgende trend. Nu de AEX boven de voorgaande top van 528,68 punten weet te blijven, wordt het positieve onderliggende technische beeld bevestigd.

De recente correctie van de AEX-index vindt plaats binnen de stijgende trend. Zolang de koers boven de voormalige top rond 528,68 punten weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk positief.

Rond 528,68 liggen zowel enkele oude toppen als voormalige bodems. Afgelopen maandag 15 juni lag het laagste punt van de dag rond 529,78 punten. Hiermee is de steun dus op een haar na getest.

Bovendien ligt hier, ook niet onbelangrijk, de bovenkant van de gap van begin maart (in de rode cirkel). Zolang de uptrend intact is, handhaven wij ons koersdoel rond 632,12 punten (de top van 17 februari).

Technische schade treedt pas op na een eventuele doorbraak door de steun van 528,68 punten. In dat geval breekt zowel de trend als de eerste steun en wordt 486,04 het eerstvolgende neerwaartse koersdoel.







Aantal stijgende fondsen neemt toe

De Advance/Decline ratio van de Nederlandse beurs veert sterk op. De forse daling lijkt helemaal achter ons te liggen. Onder de oppervlakte van de markt geeft dit aan dat het aantal dalers sterk afneemt ten opzichte van het aantal stijgers.



Deze zogenaamde 'Breadth indicator' duidt erop dat het draagvlak van de beurs serieus verbetert.







Uitleg Advance/Decline-ratio

De Advance/Decline-ratio wordt ook wel hoog/laag verhouding genoemd. Deze indicator wordt dagelijks berekend op basis van het verschil tussen het aantal stijgers en het aantal dalers.



Zodra er meer winnaars zijn, zal de Advance/Decline-ratio oplopen. In het tegenovergestelde geval, dan laat deze indicator een daling zien.



Doorgaans is de Advance/Decline-ratio een leading indicator, die vooruit loopt op de actuele marktontwikkelingen.



De Advance/Decline ratio geeft meestal een goede indruk van het draagvlak in de markt. Een dalende indicator geeft aan dat het draagvlak in de markt zwak is. Dit duidt er op dat een stijgende beurs minder waarschijnlijk is.



Een stijgende indicator geeft aan dat er wel draagvlak in de markt is voor een verdere stijging van de beurs.