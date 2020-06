Slot: De stieren zijn los!

Niels het is helemaal niet onzeker of dit op onzekerheid berust (~6.000 personen in de studie). Het werkt wel bij covid19 patiënten op de IC en niet bij minder ernstige gevallen. Dexamethason is een octrooivrij geneesmiddel (niet Brits). Het is een corticosteroïd welke ontstekingen onderdrukt. Minder ernstige Covid19 patiënten hebben waarschijnlijk nog minder ontstekingen, daarom zal het niet werken dan.



Waarom deze eigen vreemde interpretatie?