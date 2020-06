Slot: De stieren zijn los!

De stieren zijn losgebroken. Meer stimulering van de Fed en het Witte Huis, aantrekkende detailhandelsverkopen en goede testresultaten van een potentieel coronamiddel. Het is een perfecte cocktail van goed nieuws dat de AEX 3,3% in het groen zet.

Het herstel begon gisteren op Wall Street, toen de Dow Jones een openingsverlies van 800 punten wist om te draaien in een winst van meer dan 200 punten. Allemaal het gevolg van het bericht dat de Amerikaanse Centrale Bank direct individuele obligaties gaat opkopen. Tja, dan hoeft u geen Albert Einstein te zijn om te begrijpen dat er een mooie beursdag op komst is.

$1.000 miljard

De Amerikaanse President Donald Trump kan natuurlijk niet achterblijven dus ligt er een wet op tafel die ervoor moet zorgen dat er voor $1.000 miljard extra wordt gepompt in een infrastructuurfonds. Dit zijn berichten die beleggers graag horen. BAM (+4,9%) en Heijmans (+5,5%) zijn bepaald geen Amerikaanse bedrijven, maar dat houdt de koersen vandaag niet tegen.

De detailhandelsverkopen in de VS helpen ook een handje. De markt ging uit van een stijging van 6,0% maand op maand, maar de Amerikaanse Henk en Ingrid hadden er mei zoveel zin in dat er een plus van 17,7% uit de bus rolde.

Fed-voorzitter Jerome Powell probeerde de cijfers nog enigszins te downplayen, zo zei hij dat de absolute cijfers nog ver onder het niveau van het pre-coronatijdperk liggen. Verder stipte hij de hoge werkloosheid ook aan. Vorige week kon de sombere Powell de markt nog naar beneden praten, maar dat zit er nu niet in. De koersen willen simpelweg omhoog.

Retail sales shattered already-lofty expectations for May, surging 17.7%. https://t.co/IuI4QIa1c0 — CNBC (@CNBC) June 16, 2020

Probleempje in Peking

De koersen waren nog harder opgelopen als de Chinezen 45 minuten voor het sluiten van de handel niet bekend hadden gemaakt dat alle scholen in Peking worden gesloten. Dit betekent dat de autoriteiten het virus toch niet helemaal onder controle hebben.

De koersen duikelden binnen 15 minuten zo'n 1,5% in elkaar, maar in de laatste minuten dikte de AEX weer wat aan. Tja, het is gewoon gekkenhuis op de beurs.

BEIJING TO SHUT ALL SCHOOLS — *Walter Bloomberg (@DeItaOne) June 16, 2020

Meevallende testresultaten, maar..

De markt had ook oog voor de testresultaten van het Britse coronamiddel Dexamethason. Het middel zou een positief effect hebben op mensen die aan de beademing zitten, waardoor de overlevingskans op de Intensive Care toeneemt.

Het is echter onduidelijk of dit resultaat op toeval berust. Zorgwekkend is namelijk dat er geen significant effect is waargenomen op 'normale' coronapatiënten die niet aan de beademing liggen. Dat is toch wel een grote tegenvaller. Desalniettemin zegt hoofdonderzoeker Peter Horby dat Dexamethason het eerste middel is dat de overlevingskans van coronapatiënten significant verbetert.

Hoop doet leven natuurlijk, maar er is nog dusdanig weinig over het middel bekend dat we nog niet te vroeg mogen juichen. Remdesivir, van Gilead, leek ook veelbelovend, maar blijkt uiteindelijk weinig te doen tegen corona.

Steroid cuts death rate among severely ill COVID-19 patients: U.K. trial https://t.co/3YcxsDDJ5b — MarketWatch (@MarketWatch) June 16, 2020

Rentes

Het is risk-on op de aandelenmarkt en risk-off in de wereld van het tienjaars staatspapier. In feite zegt de rentemarkt dat het economisch een drama wordt. De aandelenmarkt prijst daarentegen gouden tijden in.