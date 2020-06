Duur, duurder, duurst & duurderder

Trouwens dat andere leuke grafiekje van de S&P 500 PE van 21.99, dat is nog op winstniveaus van voor de crisis. De koersen zelf zitten al op topniveau. Zodra nu met de Q2 cijfers de winsten worden afgeserveerd krijg je net als bij eerdere crashes die piek in de grafiek omdat dan in eens de PE exponentieel stijgt. En vervolgens klappen normaal gezien de koersen in elkaar en is binnen een paar maanden de PE weer tussen 15-20. Als u zegt dat er nog geen belletjes rinkelen bij 21.99 dan ben ik het daar dus niet mee eens. PE van >20 bij teruglopende winsten en stijgende koersen is een tijdbom.