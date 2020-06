Duur, duurder, duurst & duurderder

(AJK) Simple & stupid, Corné vat hiermee de huidige markt denk ik aardig samen. Financials en vastgoed zijn op papier goedkoop. Verder niet zo gek veel. Alle monetaire en fiscale verruiming gaat in assets zitten en niet in consumptie.

Fundmanagers zijn vanwege de te dure aandelenmarkt dan ook overwogen in aandelen (huh?). Omdat obligaties nog meer over gewaardeerd zijn. pic.twitter.com/LDYbn9tWyd — Corné van Zeijl (@beursanalist) June 16, 2020

Ik weet er alleen nog twee. In dit grafiekje doe ik de rente omgekeerd en voeg ik huizenprijzen toe.

Helaas krijg ik ons spaargeld niet in de grafiek. Waarom noemt niemand dit ooit een bubbel? Drie keer zoveel in twintig jaar. Kan de AEX niet zeggen, meent u? De prijsindex zeker, maar herbelegd niet.

Dat brengt mij bij grondstoffen. Die staan dan weer op de laagste stand in generaties. Omdat commodities niet yielden - ze betalen geen dividend, rente, huur of royalties - vind ik ze zelf geen belegging. Puur handelswaar. Dat gezegd hebbende: wie durft? Ik zou minimaal op een technische trendbreuk wachten.

Wat is nu de moraal van dit moraal? Misschien moet ik het ook simple & stupid doen: alle monetaire en fiscale verruiming gaat in assets zitten en niet in consumptie. Vandaar ook het gebrek aan inflatie en de dalende grondstofprijzen. Bovendien leven we in het post-industriële en post-informatie technologietijdperk, toch?

Geef ik u nog mijn eigen standaard AEX-waarderingsgrafiek mee. Hopelijk bodemen de winsten, maar de omzetten blijven maar dalen. De index is verder weer net zo duur als tijdens de dotcombubbel. Verschillen zijn dat het dividendrendement toen slechts 1,8% was en de rente 5,5%!