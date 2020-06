TA: Sterke trends

Wat in de recente coronamaanden is opgevallen is dat sterke aandelen, met meerjarige uptrends, sterk zijn gebleven.

Sterke trends bleven sterke trends; wat goed was bleef goed. En een aantal thema's sprongen eruit, zoals onder meer tech, chips, gaming, energieopslag en social media.

De coronacrisis heeft ook iets anders duidelijk gemaakt: ondernemers zijn bijzonder creatief in het omgaan met de beperkingen. Dat zien en horen we dagelijks vanuit bijvoorbeeld horeca, sport, media en muziekindustrie.

Vindingrijk

Ik heb dit deze week ook zelf meegemaakt in onze eigen belegginsgsector. Gisteren zou de jaarlijkse bierproeverij zijn, in combinatie met een beleggingsseminar van Duisenburgh Vermogensbeheer in Venray. Ik was een van de genodigde sprekers. Uiteraard kon deze bijeenkomst vanwege de anderhalvemetermaatregelen geen doorgang vinden.

Om de coronabeperkingen te omzeilen is het seminar omgezet in een online-webinar. Verder kregen alle ruim 200 deelnemers tevoren een aantal biertjes thuisbezorgd, zodat de proeverij in ieders huiskamer kon plaatsvinden. Vindingrijk en creatief opgelost toch?

Op het webinar, waar ook Optimix en Robeco acte de présence gaven, heb ik een paar thema's aangesneden, uiteraard gebaseerd op technische analyse.

Hieronder wil ik deze insteek ook met u delen.

Wat bij alle bijdragen in het oog sprong is dat beleggers vooral vanuit een langetermijnperspectief kijken. Bovendien zijn beleggingen die al voor de coronacrisis verantwoord waren, ook tijdens en erna goed op peil gebleven.

Blijf belegd, benut de dips

Helemaal onderaan in deze column kunt u de defensieve Nederlandse langetermijnportefeuille van Tostrams zien, zoals die op dit moment is ingericht. Bedenk wel dat deze portefeuille al in het verleden is samengesteld, het gaat dus niet om aandelen die we op dit moment aankopen.

Sectoren en industriegroepen

In mijn bijdrage aan het webinar van gisteren noemde ik het ook: sterke aandelen, met meerjarige uptrends, blijven ook nu goed presteren. Ze hebben het ook goed gedaan tijdens de covid-19-crisis. Deze aandelen zijn vaak gelinkt aan tech, chips, social media, biotech, edelmetalen en games.

Diverse tech-aandelen noteren thans weer op all time highs, zoals Amazon en NVIDIA; in de belendende hoek bijvoorbeeld Apple en Facebook. Op de Nederlandse beurs is onder meer ASML doorgebroken.

Behalve ASML houdt Tostrams onder andere de volgende aandelen in de defensieve langetermijnportefeuilles aan: Amazon (online retail), Nasdaq US Biotechnology ETF (biotechnologie), Activision Blizzard (games etcetera) en de Physical Gold ETF (edelmetalen).

Tostrams defensieve langetermijn-beleggingsbeleid

Tostrams volgt een zestal defensieve langetermijnportefeuilles, die overwegend regionaal zijn gespreid. Al onze aankopen zijn uiteraard 100% gebaseerd op TA. Elke opname in de Tostrams defensieve langetermijnportefeuille moet aan twee voorwaarden voldoen:

Langetermijn-stijgende trend Koers > MA200

Stijgende MA-200 lijn

Hogere koersbodems Outperformance ten opzichte van de benchmark Stijgende B.O.B.-lijn (relatieve sterkte)

Outperformance langer dan 3 maanden

Op onderstaande grafiek van ASML bijvoorbeeld is de consistente outperformance van ASML weergegeven door de vette blauwe lijn. Deze zogenaamde B.O.B.-lijn (Best of the Best-lijn) zet het koersverloop van ASML af tegen dat van de AEX. Deze B.O.B.-lijn loopt structureel omhoog en geeft aan dat ASML al jarenlang beter presteert dan de rest van de markt.

De combi van een stijgende trend (hogere toppen en hogere bodems) met een stijgende B.O.B.-lijn (outperformance) rechtvaardigt het aanhouden van de aandelen ASML in de defensieve langetermijnportefeuille.

Aandelen

De technische plaatjes dit jaar zijn lastig te interpreteren, zeker waar het de korte termijn betreft. Op de Nederlandse beurs is de trendbreuk uit de twaalfjarige uptrend weer teniet gedaan, nadat de AEX is teruggekeerd binnen het oude stijgende trendkanaal. Dat zien we ook op andere aandelenbeurzen.

Vooralsnog lijken de aandelenmarkten onder de indruk van de financiële reddingslijnen die worden toegeworpen. Desondanks weten we niet exact wat de economische impact is van de coronacrisis op lange termijn.

Zeker voor de korte termijn zorgt dit voor onzekerheid, dus volatiliteit. Maar een deel van de pijn in het technische beeld is inmiddels wel weggepoetst. Op de Nederlandse beurs komt de top van 17 februari rond 632,12 zelfs in het vizier. Wall Street loopt iets vooruit op de technische cyclus in Europa.

Rente

De Nederlandse tienjaars kapitaalmarktrente krult weer opwaarts. De steil dalende toppenlijn is al opwaarts gebroken. Bovendien lijkt de rente afgelopen voorjaar al een eerste hogere bodem te maken, buiten het voormalige dalende trendkanaal.

Technisch is de Nederlandse kapitaalmarktrente bezig met een potentiële dubbele bodemformatie (boven -0,60%). Na een structurele stijging boven 0%-weerstand (blauwe lijn) wordt deze bodemformatie opwaarts voltooid. Dan wordt 0,67% het eerstvolgende koersdoel.

Stijgende rente geeft aan dat vastrentende waarden op dit moment minder aantrekkelijk zijn voor de langere termijn.

Samenstelling en details Tostrams defensieve portefeuille Nederland

Wellicht ten overvloede: deze portefeuille is reeds aangekocht en bestaat in deze samenstelling al een tijdje. Het gaat dus niet om aandelen die we op dit moment aankopen.

Langetermijnposities

Tot slot ter illustratie enkele van een aantal van onze langetermijnposities: NVIDIA Corporation (producent van grafische kaarten), Amazon.com, Nasdaq US Biotechnology ETF, Physical Gold ETC en Activision Blizzard.

NVIDIA Corporation (grafische kaarten):

Amazon.com





Nasdaq US Biotechnology ETF



Physical Gold ETC



Activision Blizzard