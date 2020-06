Piet Peak-Particulier

Eigenlijk klopt er niks van, volgens de boekjes dan. Met de daling in maart had er eigenlijk weer een hele generatie kleine beleggers richting vervroegd en vooral karig pensioen moeten worden gestuurd. Het tegendeel is waar. Ze bestormen eerder de markt, zie bijvoorbeeld de wachtlijsten bij de brokers.

En ze snappen het ook nog! Dit is echt uniek, de Jannen met de petten, de normalverbrauchende Otto's en de Joe's met hun sixpack doen het veel beter dan zij die er voor worden betaald om het beter te doen (en dat in de regel zelden doen en dan nog raar opkijken ook als ze geen bonus krijgen, maar dit terzijde).

A portfolio of stocks popular with retail investors has returned 61% since the March low vs. a 45% return for baskets of stocks beloved by hedge funds and mutual funds. pic.twitter.com/uUWNBurxPe — Tracy Alloway (@tracyalloway) June 15, 2020

Leuk, maar euforie, risicobereidheid en ogenschijnlijk geen enkel oog voor risico loopt meestal slecht af. Zie bijvoorbeeld het stuntwerk in Hertz door Robin Hood gokkers. Nee, die ga ik geen beleggers noemen, zeker ook geen handelaren en met speculeren heeft dit ook weinig te maken. Daar komt minimaal gogme bij kijken.

Blind achter de lopende koersen aan, meer is het niet. Maakt niet uit wat het is en waarom het is, als het maar stijgt. Uitzinnigheid onder particulieren, we kennen het van 1929 en 2000.

The Robinhood market made bursting bubbles Wall Street’s obsession https://t.co/ZY6ALXx83b — Bloomberg (@business) June 13, 2020

Hier een voorbeeldje, dit is gewoon tulpenbollen:

Robinhooders heard everyone is buying FANG stocks and they rushed out and bought FANGDD, a Chinese company. $DUO from $10 to $130 in 4 hours@GreekFire23 @RudyHavenstein — SheepleAnalytics (@SheepleAnalytic) June 9, 2020

Deze gaf ik gisteren al in mijn vooruitblik, zeg maar waar de upside voor aandelen nog vandaan moet komen. Ik weet het ook niet. Scrollt u vooral even verder in dit blog, want Morgan Stanley ziet die wel.