BeursVandaag: Mineur

quote: Dr Cricket schreef op 15 juni 2020 08:32:

Mbt Unilever: Ik denk wel zeker dat dat aandeelhouderswaarde oplevert. Een groen imago zal de omzet geen kwaad doen; nog belangrijker is denk ik dat millenials graag willen werken voor bedrijven die de wereld ook een beetje beter maken.

We waren allemaal idealistisch toen we jong waren. Dat is niks speciaals voor millennials. Maar als je wat ouder wordt, dan ontdek je het leven duurder en minder vrijblijvend wordt. Als je een vaste relatie krijgt, en als kinderen in beeld komen, dan heb je meer monden te voeden en meer woonruimte nodig. Dat betekent meer vaste lasten en dus dat je echt geld moet verdienen omdat je het nodig hebt voor meer dwingende zaken dan koffie drinken bij de Starbucks. En dan ontdek je ook dat je het niet altijd voor het uitkiezen hebt. Soms moet je gewoon werken bij een bedrijf omdat die betalen en omdat die je willen hebben, niet omdat jij dat bedrijf nou toevallig zo geweldig vindt. Soms moet je gewoon een baan nemen omdat je de poen nodig hebt, niet omdat die baan zo fantastisch is. Soms vindt een geweldig bedrijf jou niet zo geweldig en nemen ze je gewoon niet aan.Dat zijn allemaal van die harde lessen die je leert als je een bepaalde leeftijd bereikt. Millennials (dus na 2000 geboren) zijn nu hooguit 20 jaar oud. Die gaan al die dingen in de komende 10 jaar ontdekken, als ze serieuze relaties krijgen, gaan merken dat ze iedere avond op stap en dan de volgende dag weer werken niet meer vol gaan houden (en dus wat meer ruimte in huis nodig hebben) en vooral als kinderen in beeld komen. Kinderen zijn van je afhankelijk, die hebben eten en kleren en leefruimte nodig en daar kunnen ze niet zelf voor zorgen. Dat komt uit jouw loon.