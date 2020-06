TA: Petje op, petje af

Gaan koersen dalen, na een nieuwe golf coronabesmettingen in veel landen, of zetten aandelen hun opmars voort nu het virus in Europa lijkt uit te doven?

Beleggers wereldwijd twijfelen, wat betreft de gevolgen van de coronacrisis, tussen hoop en vrees. Tegenover een versoepelingsgolf in Europa staat een nieuwe golf van coronabesmettingen in diverse andere delen van de wereld.

Opleving

De vrees voor nieuwe uitbraken zorgde medio vorige week weer voor nervositeit op financiële markten. Aandelenbeleggers haalden uit voorzorg hun kortetermijnwinsten, of in elk geval een deel daarvan, op het droge. Het virus lijkt in meerdere gebieden, waaronder China, Japan, Brazilië en Noord-Afrika, weer op te leven. Beleggers vrezen dat het herstel van de economie er schade van zal ondervinden als deze tendens doorzet.

Daar staat in Europa een nieuwe versoepelingsgolf tegenover, nu het virus hier onder controle lijkt. Zo heeft de Europese Commissie landen in de Schengenzone opgeroepen op om per 15 juni grenzen te heropenen. Bij ons in Nederland worden restricties binnen het onderwijs, in de sportwereld en de ouderenzorg versoepeld.

Stevige correctie

In Europa is er vorige week een stevige correctie van de aandelenkoersen geweest. Op de Nederlandse beurs zijn de koersen, over de gehele week gemeten, met bijna 5% gedaald. Maar de technische schade is overal in Europa beperkt gebleven. Bij de AEX is het kortetermijn-stijgende trendkanaaltje nog steeds intact.

Vandaag bekijk ik het koersplaatje van de AEX, alsmede de overboughtconditie van de beurs.

AEX-index vormt mogelijk hogere koersbodem

De recente correctie van de AEX-index vindt plaats binnen de stijgende trend. Zolang de koers boven de voormalige top rond 528,68 weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk positief. Rond 528,68 liggen zowel enkele oude toppen als voormalige bodems.

Bovendien ligt hier, ook niet onbelangrijk, de bovenkant van de gap van begin maart (in de rode cirkel). Zolang de uptrend intact is, handhaven wij ons koersdoel rond 632,12 (top van 17 februari).

Technische schade treedt pas op na een eventuele doorbraak door de steun 528,68. Dan breekt zowel de trend als de eerste steun en wordt 486,04 het eerste neerwaartse koersdoel.

Voor de liefhebbers ook nog een blik op de RSI

De Relative Strength Index, zoals de volledige naam van de RSI is, geeft nog geen negatieve divergenties weer.

Dat kunnen we afleiden uit het feit dat de laatste hogere top van de AEX (rond 573,46, gevormd op 5 juni) niet is begeleid door een lagere top op de RSI. Hierdoor is van vermoeidheid in de uptrend nog geen bewijs.

Wel is er in de afgelopen week sprake geweest van een matige overboughtconditie van de beurs. De Nederlandse beurs was in de voorgaande weken iets te hard op de muziek vooruitgelopen. Daarvan getuigt de zeer hoge waarde van de RSI (boven 70), begin vorige week.

Nu de RSI weer in de neutrale zone is teruggezakt (onder 70), heeft de markt stoom afgeblazen. De druk is weer van de ketel.