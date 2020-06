Slotcall: Fikse correctie

We zitten momenteel in een manische markt, waarop het sentiment binnen de kortste keren kan veranderen. Vorige week kwam er nog ruim 7% bij, maar nu staat er ineens een min van 4,8% op het bord.

Mijn taak is om iedere keer met een verklaring voor het koersgeweld te komen. Dat is soms heel lastig, omdat het er vaak niet is. Zo ook deze week. Diverse nieuwsmedia wijten het slechte sentiment aan de pessimistische voorspelling van Fed-voorzitter Jerome Powell voor de Amerikaanse economie.

Hier heb ik mijn twijfels over, omdat Powell vorige maand al zei dat de grootste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog op komst is. Het zou wel heel raar zijn als hij een paar weken later ineens een euforische toespraak houdt. De Fed-voorzitter de schuld geven voor deze daling gaat dus te ver.

Nog geen reden tot zorg

Soms wordt de angst over een nieuwe coronagolf ook genoemd. Tja, vorige week duikelden de virologen ook al over elkaar heen om te waarschuwen voor een nieuwe coronagolf. Toen trok niemand zich ervan aan. Waarom nu dan ineens wel?

Het goede nieuws is dat in Duitsland het reproductiegetal nog onder de 1 ligt. Dit betekent dat de uitbraak van het virus onder controle is. Nee, ik zie de koersdaling meer als een normale correctie.

Sinds de bodem halverwege maart is de AEX met zo'n 145 punten opgelopen. Dan is het niet meer dan logisch dat er een keer winst wordt genomen. Wat mij betreft is het niet iets waar we ons zorgen over moeten maken.

Rake klappen bij de kleine aandelen

De grootste verliezers vinden we binnen de mid- en smalcap. Met name kwetsbare fondsen zoals Eurocommercial Properties (-15,0%), BAM (-14,2%) en Wereldhave (-16,4%) krijgen het zwaar te verduren.

Eerlijk gezegd zat het er een beetje aan te komen. Een mooi voorbeeld om dit te onderstrepen is de grote instroom van de JETS. Dit is een tracker op luchtvaartaandelen. Het belegd vermogen was begin februari nog $33 miljoen, maar door de enorme gekte is dit bedrag opgelopen tot $1,2 miljard.

Dat is een signaal dat een groot aantal beleggers overmoedig is. Het is immers geen publiek geheim dat luchtvaartaandelen zwaar worden getroffen door het coronavirus en dat het nog jaren kan duren voordat het aantal passagiersvluchten weer op het oude niveau is.

Als ik iedereen dan op dit soort aandelen zie duiken dan voel ik gewoon een correctie aankomen. Overigens geef ik gelijk toe dat het achteraf gemakkelijk praten is. De koersen van de zogenaamde 'crapaandelen' hadden ook kunnen doorstijgen.

Deze markt is zo bizar dat alles kan gebeuren. Mede daarom ben ik sinds begin april van de knoppen afgebleven. Het enige wat ik heb gedaan is winst genomen op een geschreven put op Shell, maar dat is het dan ook.

ITS OVER JOHNNY: $JETS saw $14m in outflows yesterday, ending an unfathomable 70 DAY inflow streak that spanned 3.5 months and added up to $1.2b for a fund that had $33m at the start of it. For context, no ETF outside of Vanguard has ever laid down a streak even half this length. pic.twitter.com/fxidDN0Uno — Eric Balchunas (@EricBalchunas) June 12, 2020

Just Eat Takeaway

Het aandeel van de week is natuurlijk Just Eat Takeaway (-17,0%). Oprichter Jitse Groen wil maar 1 ding en dat is de wereld overheersen. Dit kan alleen maar als het voet aan de grond zet in de Verenigde Staten. Daarom legt het bedrijf $7,3 miljard neer voor Grubhub. De overname wordt betaald in aandelen.

Let op! Er wordt gerekend met een koers van €98,60 dus als we rekenen met de huidige koers van €83,40 blijft er zo'n $6 miljard over. Beleggers zijn echter niet zo enthousiast over de overname. Hiervoor zijn twee belangrijke redenen.

Allereerst neemt het risico van een belegging in Just Eat Takeaway toe. De Amerikaanse maaltijdbezorgingsmarkt is een echte vechtersmarkt en daar gelden lage marges. Succes is dus niet gegarandeerd. De tweede reden is dat de aandeelhouders van Grubhub de aandelen Takeaway waarschijnlijk gaan verkopen en dat zorgt druk op de koers.

Dit is iets wat in het verleden vaak is voorgekomen. De aandeelhouders van de overgenomen partij krijgen aandelen aandelen van de overnemende partij, maar zij zitten hier vaak niet op te wachten. Daarom verkopen zij de stukken en daalt de koers. De markt vreest dat dit bij Just Eat Takeaway ook gaat gebeuren.

Tienjaarsrentes

Daar waar de Amerikaanse rente stevig oploopt, gaat de Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier verder omlaag. Kijkend naar de hoogte van de rentes zeggen obligatiebeleggers in feite dat ze niet geloven in een V-vorming herstel van de economie.

Nederland: -4 basispunten (-0,25%)

Duitsland: -3 basispunten (-0,45%)

Verenigd Koninkrijk: +1 basispunt (+0,20%)

Verenigde Staten: +3 basispunten (+0,68%)

Italië: -4 basispunten (+1,41%)

De lijstjes

AEX deze week: -4,8%

AEX deze maand: +2,6%

AEX dit jaar: -9,8%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: -9,1%

Hoge Nasdaq en VIX

Het is misschien moeilijk voor te stellen, maar de Nasdaq (-1,5%) heeft deze week een nieuwe all time high op het bord gezet. Het record werd mede mogelijk gemaakt door Amazon, Tesla, Microsoft, Facebook en Alphabet.

Ook de VIX spuit omhoog. Gisteren steeg de paniekbarometer met 48% tot boven de 40 punten. Dit was sinds de meting in 1990 de op zes na snelste stijging ooit. Krankzinnig allemaal.

AEX

Coronabestendige aandelen zoals Adyen (+1,7%) en Prosus (+1,9%) blijven uitstekend liggen. Unilever (-1,1%) wordt volledig Brits en dat kunnen beleggers ook waarderen. Aegon (-15,0%) krijgt daarentegen een downgrade van ING om de oren.

Analisten van de Nederlandse grootbank halen de verzekeraar van de kooplijst en verlagen het koersdoel met zo'n 35% naar €3,20. NN Group (-4,5%) blijft aanmerkelijk beter liggen, omdat de activistische aandeelhouder Elliott zich roert.

AMX

Flow Traders (+0,0%) valt deze week wat tegen. De volatiliteit loopt keihard op, maar daar weet de marketmaker nauwelijks van te profiteren. PostNL (-12,4%) kwam slecht in het nieuws omdat de rechter vindt dat de overname van Sandd niet door mag gaan.

Het is vooral een fout van Den Haag, maar het straalt ook af op de geplaagde post- en pakketbezorger. Toch is dit niet de reden voor deze koersdaling. Het aandeel deelt simpelweg in de malaise op de beurs. Boskalis (-14,3%) is hard op weg om de opgebouwde koerswinst sinds maart weer kwijt te raken.

ASCX

Over de ASCX houden we het kort: Op Ajax (+2,0%) na is alles rood. Met name Wereldhave (-16,4%) doet pijn aan de ogen. Het fonds sluit op €8,29 terwijl het aandeel maandagmiddag even €12 deed. Dat zijn koersbewegingen die nergens op slaan.

Bedankt voor uw bezoek en reacties.